Ständige Fehlermeldungen seit Update vom Freitag
Ich bekomme seit dem Update vom Freitag fast im Minutentakt diverse Fehlermeldungen im MT5.
Was kann ich machen um das Problem zu lösen bzw. kennt noch jemand das Problem?
Passiert das auch bei einem MQ-Demokonto? Könnte am Broker liegen?
Sonst auf eine alte Version zurückgehen: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUVehcElTpLxCLPMsdlDfFu4Y61yrcc
Hat denn ausser mir niemand Probleme nach dem Update?
Das einzige was mir einfällt, ich hatte einen EA am laufen.
Den First Scalper Demo, aber das hab ich alles deaktiviert und trotzdem diverse Fehlermeldungen.
Wie kann ich den EA jetzt komplett aus dem MT5 entfernen?
Unter Experten wird er noch angezeigt und ich möchte den komplett verbannen.
Wie muss ich da vorgehen, ich finde leider keinen Uninstaller :(
Im Navigator werden bei den Konten auch die/der EA(s) angezeigt, die laufen. Dort kann man sie auch löschen. Eigentlich sollte das reichen.
Was steht denn in den Logs: Expert und Journal, so sollte man erkennen können, woher die Meldung kommt, EA oder Terminal.
Vielleicht hängt das mit dem Broker zusammen?
Also den EA hab ich entfernt/gelöscht und trotzdem die Fehlermeldungen ohne nachvollziehbare Ursache!
Bin ich denn tatsächlich der einzige der das Problem hat?
Vielleicht liegt es am Broker?
Eröffne mal ein MQ Demokonto über Navigator => Konten + Einfügen (0der rechte Maustaste..) und log dort ein (das bestehende Konto bleibt mit der Maus wählbar).
