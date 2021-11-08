Ständige Fehlermeldungen seit Update vom Freitag

Ich bekomme seit dem Update vom Freitag fast im Minutentakt diverse Fehlermeldungen im MT5.

Was kann ich machen um das Problem zu lösen bzw. kennt noch jemand das Problem?

 
Erik Seiler:

Was genau wurde denn gemacht (MT4, MT5, wo und was geschrieben) damit das Fenter kommt?
 
Was genau wurde denn gemacht (MT4, MT5, wo und was geschrieben) damit das Fenter kommt?
MT5 und ich mache nichts, der Fehler kommt von alleine. 
 

Passiert das auch bei einem MQ-Demokonto? Könnte am Broker liegen?

Sonst auf eine alte Version zurückgehen: https://drive.google.com/drive/folders/1YSUVehcElTpLxCLPMsdlDfFu4Y61yrcc

 
Keine Ahnung, hab aktuell kein Demokonto.
Hat denn ausser mir niemand Probleme nach dem Update?
 

Das einzige was mir einfällt, ich hatte einen EA am laufen.

Den First Scalper Demo, aber das hab ich alles deaktiviert und trotzdem diverse Fehlermeldungen.

Wie kann ich den EA jetzt komplett aus dem MT5 entfernen?

Unter Experten wird er noch angezeigt und ich möchte den komplett verbannen.

Wie muss ich da vorgehen, ich finde leider keinen Uninstaller :(

 

Im Navigator werden bei den Konten auch die/der EA(s) angezeigt, die laufen. Dort kann man sie auch löschen. Eigentlich sollte das reichen.

Was steht denn in den Logs: Expert und Journal, so sollte man erkennen können, woher die Meldung kommt, EA oder Terminal.

Vielleicht hängt das mit dem Broker zusammen?

 

Also den EA hab ich entfernt/gelöscht und trotzdem die Fehlermeldungen ohne nachvollziehbare Ursache!

Bin ich denn tatsächlich der einzige der das Problem hat?

 
Vielleicht liegt es am Broker?

Eröffne mal ein MQ Demokonto über Navigator => Konten + Einfügen (0der rechte Maustaste..) und log dort ein (das bestehende Konto bleibt mit der Maus wählbar).

 
Dann wäre ich aber auch nicht der einzige hier, ich probiere das am WE trotzdem mal :)
 

30 Minuten laufen lassen ohne irgendwas zu machen :(



