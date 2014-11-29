Пора обналичивать доллары в росс. рубли ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы тех.анализ пихаете куда надо и не надо -- типа, о чём слышал, о том и умничаю с очень умным видом -- какой тех. анализ на паре USDRUR? -- вот недельный график -- какой тех.анализ вы можете здесь применить?
Скоро, скоро и очень долго... ;0))
Что за даты у Вас на графике, что за события?
Мне видится фигура голова и плечи, если что... русские горки будут, как уже бывали.
В корне не согласен, ...
Есть такой стишок для детей:
Сергей Михалков - А что у вас?
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего.
Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
- А у меня в кармане гвоздь!
А у вас?
- А у нас сегодня гость!
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!
- А у нас в квартире газ!
А у вас?
- А у нас водопровод!
Вот!
- А из нашего окна
Площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Только улица немножко.
- Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий
Презеленый красный шар!
- А у нас огонь погас -
Это раз!
Грузовик привез дрова -
Это два!
А в-четвертых - наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется - пилот!
С лесенки ответил Вова:
- Мама - летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама - милиционер!
А у Толи и у Веры
Обе мамы - инженеры!
А у Левы мама - повар!
Мама-летчик?
Что ж такого!
- Всех важней,- сказала Ната,-
Мама - вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
- Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот!
Летчик водит самолеты -
Это очень хорошо!
Повар делает компоты -
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.
Вроде рановато еще, рубль падать будет и дальше (ИМХО). Я бы дождался флэта, затем новостей и начала отката... Хто Знает что нам Рождество и НГ готовит... Америка будет тянуть и дальше свой доллар.
Мнение субъективно, но интересы америки очевидны.
Вроде рановато еще, рубль падать будет и дальше (ИМХО). Я бы дождался флэта, затем новостей и начала отката... Хто Знает что нам Рождество и НГ готовит... Америка будет тянуть и дальше свой доллар.
Мнение субъективно, но интересы америки очевидны.
Там ещё мнения разные глянуть можно...
Типа надо в декабре рос компаниям какие-то платежи делать, что будет способствовать дальнейшему ослаблению курса рубля...
Откаты возможно и будут, но, ИМХО - декабрь-январь - однозначно будет закрыт выше сегодня.
Вот картинка... Красиво вынесли смотрящих на север... :-)
Я сам зашёл хорошо на самом верху 14-го вверх, потом не менее хорошо усреднился (пересидел, потерял по эквити четверть дЕпа) и вышел красиво... В общем рубль, пока радует.
О! Времена были - в старых версиях терминала! :-)
Вот картинка... Красиво вынесли смотрящих на север... :-)