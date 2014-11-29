Пора обналичивать доллары в росс. рубли ?
Нет. Жди к сотне в следующем году. Набирай баи по USDRUB.
принял)
- www.mql5.com
вы тех.анализ пихаете куда надо и не надо -- типа, о чём знаю, о том и умничаю с не менее умным видом -- какой тех. анализ на паре USDRUR? -- вот недельный график -- какой тех.анализ вы можете здесь применить?
Покупки после уровня 36.5. Не плохо бы было...)
здесь как никогда нет сослагательных наклонений -- "если бы, да кабы ..."
никогда не поздно начать себя дурить -- лучше перед зеркалом -- тогда хоть можно будет увидеть как зеркало начнёт ржать
Скоро, скоро и очень долго... ;0))
ТА с рублём - на парашю, тут фундамент ужо давно рулит.
Там гляньте вверх на график... Там выше - только звёзды!!!
Только ап! ИМХО!
Вот он пробой - и полетели ножи! :-)
Сам торговал его только ап, правда не с сентября... :-)
здесь как никогда нет сослагательных наклонений -- "если бы, да кабы ..."
никогда не поздно начать себя дурить -- лучше перед зеркалом -- тогда хоть можно будет увидеть как зеркало начнёт ржать
Специально для Вас поясню. Линия сопротивления на уровне 36.3-36.4. К тех анализу это не относится?
ТА с рублём - на парашю, тут фундамент ужо давно рулит.
Там гляньте вверх на график... Там выше - только звёзды!!!
Только ап! ИМХО!
Вот он пробой - и полетели ножи! :-)
Сам торговал его только ап, правда не с сентября... :-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования