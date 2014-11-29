Пора обналичивать доллары в росс. рубли ?

  • 32% (23)
  • 37% (27)
  • 16% (12)
  • 15% (11)
Всего проголосовало: 73
 
Нет. Жди к сотне в следующем году. Набирай баи по USDRUB.
R0MAN:
Нет. Жди к сотне в следующем году. Набирай баи по USDRUB.
принял)
Viktor11:
принял)
по ТехАнализу USD/RUR вижу:  День/Неделя/Месяц / рост 
по волнам на Днях : сейчас в 3-й удлиненной волне вверх, значит ,
4-я вниз к 43---40
Viktor11:
по ТехАнализу USD/RUR вижу:  ...

вы тех.анализ пихаете куда надо и не надо -- типа, о чём слышал, о том и умничаю с очень умным видом -- какой тех. анализ на паре USDRUR? -- вот недельный график -- какой тех.анализ вы можете здесь применить?

 

abolk:

вы тех.анализ пихаете куда надо и не надо -- типа, о чём знаю, о том и умничаю с не менее умным видом -- какой тех. анализ на паре USDRUR? -- вот недельный график -- какой тех.анализ вы можете здесь применить?

 

Покупки после уровня 36.5. Не плохо бы было...)
 
Tapochun:
Покупки после уровня 36.5. Не плохо бы было...)

здесь как никогда нет сослагательных наклонений -- "если бы, да кабы ..."

никогда не поздно начать себя дурить -- лучше перед зеркалом -- тогда хоть можно будет увидеть как зеркало начнёт ржать 

 

Скоро, скоро и очень долго... ;0))


 
SEVER11:

Скоро, скоро и очень долго... ;0))


ТА с рублём - на парашю, тут фундамент ужо давно рулит.

Там гляньте вверх на график... Там выше - только звёзды!!!

Только ап! ИМХО!

Вот он пробой - и полетели ножи! :-)


Сам торговал его только ап, правда не с сентября... :-)

abolk:

здесь как никогда нет сослагательных наклонений -- "если бы, да кабы ..."

никогда не поздно начать себя дурить -- лучше перед зеркалом -- тогда хоть можно будет увидеть как зеркало начнёт ржать 

Специально для Вас поясню. Линия сопротивления на уровне 36.3-36.4. К тех анализу это не относится?

 
R0MAN:

ТА с рублём - на парашю, тут фундамент ужо давно рулит.

Там гляньте вверх на график... Там выше - только звёзды!!!

Только ап! ИМХО!

Вот он пробой - и полетели ножи! :-)


Сам торговал его только ап, правда не с сентября... :-)

Фундамент тоже Роман говорит, что это скоро: не за горами и надолго...
