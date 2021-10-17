Правильно ли я понимаю ...
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?
Только если у них соотношение стопа к тейку 9 к 1
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?
Нет, неправильно.
ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.
Только если у них соотношение стопа к тейку 9 к 1
Нет, даже если у них соотношение тейка к стопу - 100 к 1. Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.
Нет, неправильно.
ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.
имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.
Кто сказал, что короткий стоп - это 10 % заработка и 90% слива?
Вот 10 пар торговля с 23 до 1 ночи . Тп Плавающий но очень маленький по соотношению к стопу. Больше истории не качал. ее просто нет. Брокер - Раннфорекс. Тест по всем реальным тикам.
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?
Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Alexandr Bryzgalov, 2017.04.22 10:17
Данные брал из сервиса сигналов на текущий момент.
Стата только по тем сигналам, которые видно на витрине.
ЗЫ: добавил ссылку на файл со статистикой
Кто сказал, что короткий стоп - это 10 % заработка и 90% слива?
Вот 10 пар торговля с 23 до 1 ночи . Тп Плавающий но очень маленький по соотношению к стопу. Больше истории не качал. ее просто нет. Брокер - Раннфорекс. Тест по всем реальным тикам.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.