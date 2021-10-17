Правильно ли я понимаю ...

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Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%? 

Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.

 
osmo1709:
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?

Только если у них соотношение стопа к тейку 9 к 1

 
osmo1709:
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?

Нет, неправильно.

ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.

 
Ivan Butko #:

Только если у них соотношение стопа к тейку 9 к 1

Нет, даже если у них соотношение тейка к стопу - 100 к 1. Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.

 
Georgiy Merts #:

Нет, неправильно.

ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.

 имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.

[Удален]  
osmo1709 #:

но за 1 сольет все 100%.

так или иначе будет так

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Нет, неправильно.

ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.

Вот прав ты, как никогда, у Тебя ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.
 

Кто сказал, что короткий стоп - это 10 % заработка и 90% слива? 

Вот 10 пар торговля с 23 до 1 ночи .  Тп Плавающий но очень маленький по соотношению к стопу. Больше истории не качал. ее просто нет. Брокер - Раннфорекс. Тест по всем реальным тикам. 

 
osmo1709:
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%? 

Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.

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Просто статистика

Alexandr Bryzgalov, 2017.04.22 10:17

Данные брал из сервиса сигналов на текущий момент.

Стата только по тем сигналам, которые видно на витрине.

ЗЫ: добавил ссылку на файл со статистикой



 
Dmitiry Ananiev #:

Кто сказал, что короткий стоп - это 10 % заработка и 90% слива? 

Вот 10 пар торговля с 23 до 1 ночи .  Тп Плавающий но очень маленький по соотношению к стопу. Больше истории не качал. ее просто нет. Брокер - Раннфорекс. Тест по всем реальным тикам. 

Впечатляющий тест. На реале хоть немного похоже? Уже торгуете им? AMTS INVEST счёт если есть, кидайте в лс, если угодно.
 
Alexandr Bryzgalov #:

треть сигналов сливается через неделю.

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