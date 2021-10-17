Правильно ли я понимаю ... - страница 3
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По мне так кажется что бы выполнялось вот это соотношение выделенное красным и тогда при любом другом соотношении других параметров в худшую сторону стратегия будет прибыльной, естественно если соотношения других параметров не максимально критично в худшую сторону. Как пример где 90% убыточных и только 10 прибыльных.