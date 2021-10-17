Правильно ли я понимаю ... - страница 2
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Впечатляющий тест. На реале хоть немного похоже? Уже торгуете им? AMTS INVEST счёт если есть, кидайте в лс, если угодно.
Очевидно жеж что последние два года почти стоит на месте.
...а в начале большой риск был, наверняка и просадка немерянная.
пс. явный подгон под историю, или сознательный или бессознательная переоптимизация.
Очевидно жеж что последние два года почти стоит на месте.
...а в начале большой риск был, наверняка и просадка немерянная.
пс. явный подгон под историю, или сознательный или бессознательная переоптимизация.
Просадка там вроде вровень с балансом идёт. Использование плеча, да, не очень приятное. Но всё равно неплохой тест вроде, интересно на реале такой посмотреть. В любом случае, на инвестиции подключусь после долгих просмотров реала.
Инвестиция - это нечто другое.
В данном случае - влажение (от слова "Лажа")
Форум приплыл и посещаемость, надо создавать такие темы ?
Что там не так?
Вот прав ты, как никогда, у Тебя ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.
У тебя - тоже самое. У всех. Других просто нет.
У тебя - тоже самое. У всех. Других просто нет.
Есть целый класс стратегий, которые не сливают в принципе. Т.е. даже если изменится фундаментальная закономерность на которой они зарабатывают, они просто перестанут окрывать сделки.
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%?
Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.
Если знать когда будет лить, или хотя бы предполагать, когда должен начать - логично в этот период +/- не торговать. Несмотря на то, что некоторые с уверенностью утверждают, что вычеслять такие периоды - это утопия, однако такие периоды иногда поддаются вычислению. Если удается вычеслить такой период, то стоит задуматься о целесообразности торговли в этот момент.
Знал бы где упал - подстелил бы соломинку; зная где подстелить соломинку - логично не падать.