Правильно ли я понимаю ... - страница 2

Новый комментарий
 
pribludilsa #:
Впечатляющий тест. На реале хоть немного похоже? Уже торгуете им? AMTS INVEST счёт если есть, кидайте в лс, если угодно.

Очевидно жеж что последние два года почти стоит на месте.

...а в начале большой риск был, наверняка и просадка немерянная.

пс. явный подгон под историю, или сознательный или бессознательная переоптимизация.

 
Taras Slobodyanik #:

Очевидно жеж что последние два года почти стоит на месте.

...а в начале большой риск был, наверняка и просадка немерянная.

пс. явный подгон под историю, или сознательный или бессознательная переоптимизация.

Просадка там вроде вровень с балансом идёт. Использование плеча, да, не очень приятное. Но всё равно неплохой тест вроде, интересно на реале такой посмотреть. В любом случае, на инвестиции подключусь после долгих просмотров реала.
 
pribludilsa #:
Просадка там вроде вровень с балансом идёт. Использование плеча, да, не очень приятное. Но всё равно неплохой тест вроде, интересно на реале такой посмотреть. В любом случае, на инвестиции подключусь после долгих просмотров реала.

Инвестиция - это нечто другое.

В данном случае - влажение (от слова "Лажа")

 
)
 
Форум приплыл и посещаемость, надо создавать такие темы ? 
 
(
 
Volodymyr Zubov #:
Форум приплыл и посещаемость, надо создавать такие темы ? 

Что там не так?

 
Vladimir Baskakov #:
Вот прав ты, как никогда, у Тебя ЛЮБАЯ стратегия сливает в долговременном периоде.

У тебя - тоже самое. У всех. Других просто нет. 

 
Georgiy Merts #:

У тебя - тоже самое. У всех. Других просто нет. 

Есть целый класс стратегий, которые не сливают в принципе. Т.е. даже если изменится фундаментальная закономерность на которой они зарабатывают, они просто перестанут окрывать сделки.

 
osmo1709:
Правильно ли я понимаю, что все стратегии (которые должны быть прибыльными в долгосрочном периоде) сливают (очень сильно) на протяжении 10% времени и зарабатывают понемногу 90%? 

Я имею ввиду что стратегия с положительным матожиданием будет зарабатывать, но рано или поздно сольёт, так как наступят эти 10% времени. А в остальных 90% ВРЕМЕНИ - будет понемногу зарабатывать. 11 месяцев зарабатывает по 30% в месяц, но за 1 сольет все 100%.

Если знать когда будет лить, или хотя бы предполагать, когда должен начать - логично в этот период +/- не торговать. Несмотря на то, что некоторые с уверенностью утверждают, что вычеслять такие периоды - это утопия, однако такие периоды иногда поддаются вычислению. Если удается вычеслить такой период, то стоит задуматься о целесообразности торговли в этот момент.

Знал бы где упал - подстелил бы соломинку; зная где подстелить соломинку - логично не падать.

123
Новый комментарий