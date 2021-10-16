Не приходят письма с сайта - страница 2

Новый комментарий
 
MetaQuotes #:

Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Спасибо!

И ещё, не работает галочка:

 
MetaQuotes #:

Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Боюсь спрашивать, но всё-же: причину выяснили, когда примерно можно ожидать работоспособность?

 

Отлично, первое письмо пришло 6 минут назад!

Спасибо!


Также, появился email в виде картинки
12
Новый комментарий