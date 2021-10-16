Не приходят письма с сайта - страница 2
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Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Спасибо!
И ещё, не работает галочка:
Мы выяснили причину, почему на вашу почту перестали отсылаться письма - ваш почтовик не смог принять письмо. Расследуем ситуацию.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Боюсь спрашивать, но всё-же: причину выяснили, когда примерно можно ожидать работоспособность?
Отлично, первое письмо пришло 6 минут назад!
Спасибо!