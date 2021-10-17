Отключение советника. - страница 2
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Вот наглядный пример -
У меня баланс изначально был 9975 и для того что бы я не потерял все деньги я позволил себе потерять в крайнем случае определённую сумму
к примеру если средства упадут к 9700 что бы всё что открыто - закрылось .
Вот достигло 9700 - Всё закрылось и шаблон на всех графиках сменился на ADX
Здравствуйте, вы не пробовали настраивать этот советник под биткоин ?, на валютных парах нормально торгует, а на btc/usd сливает депозиты , пробовал менять число пунктов в Step и Step Order на большее количество пунктов - не слушается выставляет ордеры как из пулемета, я насчитал наверно более 300 ордеров, и лот минимальный 0.01, все равно все сливает ?
А если бы он не сливал, вы также написали ? В BTC другой расщет и стандартные функуции только приспособленно работают.
Здравствуйте, вы не пробовали настраивать этот советник под биткоин ?, на валютных парах нормально торгует, а на btc/usd сливает депозиты , пробовал менять число пунктов в Step и Step Order на большее количество пунктов - не слушается выставляет ордеры как из пулемета, я насчитал наверно более 300 ордеров, и лот минимальный 0.01, все равно все сливает ?
вам нужно настроить эксперта - у меня нет времени его изучать . у биткоина движение цены большое(пункты - пипсы или как, кто их там называет пупсики) там вам надо настраивать . В моей функции в валюте всё рассчитывается.
А что за параметры в этом советнике ? delta Peak -
MM -
Max -