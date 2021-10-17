Отключение советника.
А пример реализованный в каком нибудь советнике можете подсказать, где посмотреть, где советник прекращает торговать и закрывает все сделки в связи с превышением убытка ?
Вот слепил . можно на любой график кинуть и другие эксперты могут работать . вам нужно только прибыль или убыток или то и то прописать в настройках
например у вас 8756 рублей и вы готовы потерять 876 рублей (8756-876=7880)
sinput double TargetLoss = 7880; // Баланс - Убыток(отнять от баланса)
//+------------------------------------------------------------------+ //| 50270694.mq4 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //--- #include <stdlib.mqh> //--- sinput ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_CURRENT; // Change TimeFrame - Current = dont changed sinput string Template = "ADX"; // Имя шаблона(without '.tpl') sinput double TargetProfit = 1000000; // Баланс + Прибыль(прибавить к балансу) sinput double TargetLoss = 0; // Баланс - Убыток(отнять от баланса) //--- uint SLEEPTIME = 1; bool CloseOpenOrders = true; double Price[2]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- if(ProfitTarget()) { return; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for long position closing | //+------------------------------------------------------------------+ bool ProfitTarget(void) { bool res=false; if(AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)<=TargetLoss || AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY)>=TargetProfit) { CloseAllOrders(); Sleep(SLEEPTIME*1000); CloseAllOrders(); ExpertRemove(); DeleteChart(); PlaySound("expert.wav"); res=true; } //--- result return(res); } //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void CloseAllOrders(void) { int iOrders=OrdersTotal()-1, i; if(CloseOpenOrders) { for(i=iOrders; i>=0; i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES) && (OrderType()<=OP_SELL) && GetMarketInfo() && !OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Price[1-OrderType()],0)) Print(OrderError()); if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { if(OrderDelete(OrderTicket())) Print(OrderError()); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Function..: OrderError | //+------------------------------------------------------------------+ string OrderError(void) { int iError=GetLastError(); return(StringConcatenate("Order:",OrderTicket()," GetLastError()=",iError," ",ErrorDescription(iError))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Function..: GetMarketInfo | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetMarketInfo(void) { RefreshRates(); Price[0]=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_ASK); Price[1]=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_BID); double dPoint=MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT); if(dPoint==0) return(false); return(Price[0]>0.0 && Price[1]>0.0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| start function | //+------------------------------------------------------------------+ void DeleteChart(void) { long currChart,prevChart=ChartFirst(); int i=0,limit=100; bool errTemplate; while(i<limit) { currChart=ChartNext(prevChart); if(TimeFrame!=PERIOD_CURRENT) { ChartSetSymbolPeriod(prevChart,ChartSymbol(prevChart),TimeFrame); } errTemplate=ChartApplyTemplate(prevChart,Template+".tpl"); if(!errTemplate) { Print("Error ",ChartSymbol(prevChart),"-> ",GetLastError()); } if(currChart<0) break; Print(i,ChartSymbol(currChart)," ID =",currChart); prevChart=currChart; i++; } } //+------------------------------------------------------------------+
Здравствуйте, не получается у меня присоединить к моему советнику, завершение торговли при превышении убытка, может у вас получится
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вот задал 200 прибыли. - закрыло
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Здравствуйте, не знаю у меня этот советник не закрывает позиции при превышении убытка, я много раз проверял ?
попробуйте написать здесь больше своего баланса .
например : у вас сейчас на балансе 100 - напишите 101 он должен закрыть всё, удалится и сменить на всех открытых графиках шаблон.
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вот сейчас вписал больше своего баланса и эксперт вот так поступил
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