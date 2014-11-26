Новый стиль рисования DRAW_SPLINE - страница 2

Новый комментарий
[Удален]  
barabashkakvn:
Какой-то пессимизм в наших рядах. Ну да ладно, утро вечера мудренее. 

кстате о линиях:

сижу репу чишу идея у меня:)

какую линию выбрать лучше, для того чтобы показать уровень и эта линия поддавалась изменению длинны ,

вот наброски размышлений: 

 
aleks557:

кстате о линиях:

сижу репу чишу идея у меня:)

какую линию выбрать лучше, для того чтобы показать уровень и эта линия поддавалась изменению длинны ,

вот наброски размышлений: 

Главный вопрос - для какого рынка Вы хотите использовать эту формулу? Для Форекс или для Биржи?
 
barabashkakvn:

Не совсем так. Рисовать я могу:

  • С помощью трендовой линии OBJ_TREND, выключая её отображение влево и вправо. Но трендовой линией не получится сглаживать построение в пространстве между барами:
    сейчас трендовая строится так:


    а вот так построить трендовую нельзя:

А построение невозможно потому что трендовая строиться по ценам и датам, а дата - это середина бара. И между барами даты нет.

можно: "сервис - настройки - графики - точная шкала времени"..

 
barabashkakvn:

Не совсем так. Рисовать я могу:

  • С помощью трендовой линии OBJ_TREND, выключая её отображение влево и вправо. Но трендовой линией не получится сглаживать построение в пространстве между барами:
    сейчас трендовая строится так:


    а вот так построить трендовую нельзя:

А построение невозможно потому что трендовая строиться по ценам и датам, а дата - это середина бара. И между барами даты нет.

Зато меж барами есть пиксели. А по пикселям можно ломаную линию нарисовать. Вот...

ЗЫ. Проголосовал за не нуно... Злой просто я... ;)

 
Swan:

можно: "сервис - настройки - графики - точная шкала времени"..

Такой способ требует вручную применить настройку "Точная шкала времени". Для построений такой способ не годится.
 
artmedia70:

Зато меж барами есть пиксели. А по пикселям можно ломаную линию нарисовать. Вот...

ЗЫ. Проголосовал за не нуно... Злой просто я... ;)

При отрисовке  объектов по пикселям при каждом изменении графика нужно перерисовывать все объекты. Думаю это очень затратный способ при скроллировании графиков.
[Удален]  
barabashkakvn:
Главный вопрос - для какого рынка Вы хотите использовать эту формулу? Для Форекс или для Биржи?

 

Предполагаю что  для форца  возможно то для Форекса мечта 

 
barabashkakvn:

Я вижу две причины:

  • На сглаженной линии четче видны перегибы, т.е. зоны в которых индикатор меняет направление. Нет двойных вершин и ложных сигналов
  • Эстетики ради. Для красивости.

это как? после сглаживания углов исчезнут двойные вершины? по какой причине?

а ложные сигналы здесь при чём?

проще уж вообще график закрыит -- и ни вершин, ни сигналов. 

p.s. не голосовал, т.к. не вижу смысла ни в опросе, ни в ответах 

 
abolk:

1. это как? после сглаживания углов исчезнут двойные вершины? по какой причине?

а ложные сигналы здесь при чём?

проще уж вообще график закрыит -- и ни вершин, ни сигналов. 

1. А посмотрите на картинки из первого поста. На второй картинке я сплайн наложил поверх скользящей средней. И уже видно, что сплайн сгладил все неровности /острые вершины.

 
barabashkakvn:

1. А посмотрите на картинки из первого поста. На второй картинке я сплайн наложил поверх скользящей средней. И уже видно, что сплайн сгладил все неровности /острые вершины.

это в стиле "ничего не вижу, ничего не слышу".

а интересно, советник при чтении такого индикатора тоже не "увидит" вершин? 

если это всего лишь визуальная отрисовка -- то она категорически бестолковая и опасная для анализа, т.к. скрывает очевидное. 

123
Новый комментарий