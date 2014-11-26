Новый стиль рисования DRAW_SPLINE - страница 2
Какой-то пессимизм в наших рядах. Ну да ладно, утро вечера мудренее.
кстате о линиях:
сижу репу чишу идея у меня:)
какую линию выбрать лучше, для того чтобы показать уровень и эта линия поддавалась изменению длинны ,
вот наброски размышлений:
Не совсем так. Рисовать я могу:
А построение невозможно потому что трендовая строиться по ценам и датам, а дата - это середина бара. И между барами даты нет.
- С помощью трендовой линии OBJ_TREND, выключая её отображение влево и вправо. Но трендовой линией не получится сглаживать построение в пространстве между барами:
сейчас трендовая строится так:
а вот так построить трендовую нельзя:
можно: "сервис - настройки - графики - точная шкала времени"..
Зато меж барами есть пиксели. А по пикселям можно ломаную линию нарисовать. Вот...
ЗЫ. Проголосовал за не нуно... Злой просто я... ;)
можно: "сервис - настройки - графики - точная шкала времени"..
Зато меж барами есть пиксели. А по пикселям можно ломаную линию нарисовать. Вот...
ЗЫ. Проголосовал за не нуно... Злой просто я... ;)
Главный вопрос - для какого рынка Вы хотите использовать эту формулу? Для Форекс или для Биржи?
Предполагаю что для форца возможно то для Форекса мечта
Я вижу две причины:
это как? после сглаживания углов исчезнут двойные вершины? по какой причине?
а ложные сигналы здесь при чём?
проще уж вообще график закрыит -- и ни вершин, ни сигналов.
p.s. не голосовал, т.к. не вижу смысла ни в опросе, ни в ответах
1. А посмотрите на картинки из первого поста. На второй картинке я сплайн наложил поверх скользящей средней. И уже видно, что сплайн сгладил все неровности /острые вершины.
это в стиле "ничего не вижу, ничего не слышу".
а интересно, советник при чтении такого индикатора тоже не "увидит" вершин?
если это всего лишь визуальная отрисовка -- то она категорически бестолковая и опасная для анализа, т.к. скрывает очевидное.