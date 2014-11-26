Новый стиль рисования DRAW_SPLINE

Существующий стиль рисования DRAW_LINE не сглаживает свои построения. Вот типичный пример стиля рисования DRAW_LINE:

Угловатый стиль 


Причем угловатость отрисовки становится всё более заметнее с увеличением масштаба отображения. А хочется вот такую сглаженную отрисовку:

А вот отрисовка сплайном 

 
TheXpert:
А сможете объяснить зачем?

Я вижу две причины:

  • На сглаженной линии четче видны перегибы, т.е. зоны в которых индикатор меняет направление. Нет двойных вершин и ложных сигналов. 
  • Эстетики ради. Для красивости.

 
Какой-то пессимизм в наших рядах. Ну да ладно, утро вечера мудренее. 
 
barabashkakvn:

А вас не смущает что сплайны могут давать ложные перегибы?

А еще не смущает то что временная шкала изначально дискретна и сглаживание внутри элемента дискретности может навредить больше чем помочь, имея плюсом только эстетическое восприятие?

 
TheXpert:

1. Сплайны бывают очень разные - с разной осцилляцией в крайних точках. 

2. Самая последняя точка и так в процессе формирования бара многократно пересчитывается. Вот последняя точка и должна подстраиваться/корректироваться под предыдущие значения сплайна.

 

Проглосовал "не нужен".

Ви таки сами можете определить, что нужно нарисовать.

 

Я сейчас единственный кто проголосовал НУЖЕН. ))

Пусть будет, сплайн интерполяция иногда полезна. 

Проголосовал нужен ,как и все эти инструменты должны быть в каждой кузнеце, а дополнятся ещё и множеством других (напильники, станки, штампы и многое другое), что облегчает работу и позволяет создать индивидуальный проэкт.
 
Swan:

Проглосовал "не нужен".

Ви таки сами можете определить, что нужно нарисовать.

Не совсем так. Рисовать я могу:

  • С помощью трендовой линии OBJ_TREND, выключая её отображение влево и вправо. Но трендовой линией не получится сглаживать построение в пространстве между барами:
    сейчас трендовая строится так:
    трендовая

    а вот так построить трендовую нельзя:
    такую трендовую построить нельзя
А построение невозможно потому что трендовая строиться по ценам и датам, а дата - это середина бара. И между барами даты нет.
