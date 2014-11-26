Новый стиль рисования DRAW_SPLINE
Существующий стиль рисования DRAW_LINE не сглаживает свои построения. Вот типичный пример стиля рисования DRAW_LINE:
Причем угловатость отрисовки становится всё более заметнее с увеличением масштаба отображения. А хочется вот такую сглаженную отрисовку:
А сможете объяснить зачем?
Я вижу две причины:
- На сглаженной линии четче видны перегибы, т.е. зоны в которых индикатор меняет направление. Нет двойных вершин и ложных сигналов.
- Эстетики ради. Для красивости.
А вас не смущает что сплайны могут давать ложные перегибы?
А еще не смущает то что временная шкала изначально дискретна и сглаживание внутри элемента дискретности может навредить больше чем помочь, имея плюсом только эстетическое восприятие?
1. Сплайны бывают очень разные - с разной осцилляцией в крайних точках.
2. Самая последняя точка и так в процессе формирования бара многократно пересчитывается. Вот последняя точка и должна подстраиваться/корректироваться под предыдущие значения сплайна.
Проглосовал "не нужен".
Ви таки сами можете определить, что нужно нарисовать.
Я сейчас единственный кто проголосовал НУЖЕН. ))
Пусть будет, сплайн интерполяция иногда полезна.
Не совсем так. Рисовать я могу:
- С помощью трендовой линии OBJ_TREND, выключая её отображение влево и вправо. Но трендовой линией не получится сглаживать построение в пространстве между барами:
сейчас трендовая строится так:
а вот так построить трендовую нельзя:
