MT5: отрисовка окна на доли секунды

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Доброго времени суток!
Условия эксперимента:
1) Запустил MT5. Никакие графики на нём не открыты.
2) Запустил ME5
3) Создал пустой скрипт (без своего кода)
4) Расположил окна MT5 и ME5 рядом, для удобства
5) Запустил созданный скрипт
6) В окне MT5, на доли секунды проскакивает график (EURUSD, если интересно) и тут же закрывается
7) Если повторить запуск скрипта ещё - график будет появляться на доли секунды и исчезать (один и тот же, насколько я успеваю заметить)

Почему так? Ведь скрипт пустой и явного создания окна там нет.
Или это только у меня так?

 
SimpleUser:

Доброго времени суток!
Условия эксперимента:
1) Запустил MT5. Никакие графики на нём не открыты.
2) Запустил ME5
3) Создал пустой скрипт (без своего кода)
4) Расположил окна MT5 и ME5 рядом, для удобства
5) Запустил созданный скрипт
6) В окне MT5, на доли секунды проскакивает график (EURUSD, если интересно) и тут же закрывается
7) Если повторить запуск скрипта ещё - график будет появляться на доли секунды и исчезать (один и тот же, насколько я успеваю заметить)

Почему так? Ведь скрипт пустой и явного создания окна там нет.
Или это только у меня так?

Что есть " 5) Запустил созданный скрипт " ? Подробно, куда и что нажимаете...

 
Vladimir Karputov #:

Что есть " 5) Запустил созданный скрипт " ? Подробно, куда и что нажимаете...

Открыл скрипт в ME5 и нажал зелёную кнопку. Что может быть непонятно? :)
Сейчас ещё посмотрю в Win10, мало ли.
P.S. Посмотрел - то же поведение. Только график мелькает другой - AUDUSD.

 
SimpleUser #:

Открыл скрипт в ME5 и нажал зелёную кнопку. Что может быть непонятно? :)
Сейчас ещё посмотрю в Win10, мало ли.
P.S. Посмотрел - то же поведение. Только график мелькает другой - AUDUSD.

Ну а теперь читайте справку:

1. Что именно Вы запускаете при нажатии на кнопку  debugging on real data

2. Время жизни программ.

 
Vladimir Karputov #:

Ну а теперь читайте справку:

1. Что именно Вы запускаете при нажатии на кнопку 

2. Время жизни программ.

1) Текущий скрипт я запускаю. Единственный. Ровно то, что я написал в первом посте.
2) Вы о чём?

 
SimpleUser #:

1) Текущий скрипт я запускаю. Единственный.
2) Вы о чём?

ГДЕ Вы нажимаете кнопку  debugging on real data? Это ответ Вашей ошибки. И читайте пожалуйста справку. Два контрольных вопроса я Вам указал.

 

Всплывающую подсказку прочитайте по зеленой кнопке и все станет понятно


 
Sergey Zhilinskiy #:

Всплывающую подсказку прочитайте по зеленой кнопке и все станет понятно


И что? Я уже не имею права запустить пустой скрипт? В каком разделе документации об этом запрете написано?
Да и вопрос то о другом - откуда берётся график, который я в явном виде не запускал?
P.S. При наличии исходников и вопроса бы не было.

 

Запуск отладки

  • На реальных данных. Запускается командой  debugging on real dataНачать на реальных данных" в меню "Отладка" или клавишей "F5". В этом режиме отлаживаемая программа запускается на специальном графике в торговой платформе. Отладка осуществляется в реальных условиях на ценовых данных, поступающих от сервера.

Программы MQL5

  • Скрипты выполняются однократно и удаляются автоматически по завершению своей работы, либо по закрытию или изменению состояния текущего графика, либо по завершению работы клиентского терминала. При повторном запуске клиентского терминала скрипты не запускаются, так как информация о них не сохраняется.


Отладка кода - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Отладка кода - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
В MetaEditor встроен отладчик — инструмент, который позволяет проверить работу программы по шагам (по отдельным функциям). Вы расставляете в коде...
 
Sergey Zhilinskiy #:

Всплывающую подсказку прочитайте по зеленой кнопке и все станет понятно

А что написано в подсказке? Что отладка будет проводится не на текущем графике, а будет зачем то создан новый график и после выполнения закрыт?

А почему на текущем графике нельзя провести отладку?

 
И что? Откуда берётся график, который я в явном виде не запускал? Тем более, я его не только не запускаю, но даже и не запрашиваю ничего - просто пустой скрипт.
Кстати, у MT5 багтрекер существует?
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