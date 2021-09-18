MT5: отрисовка окна на доли секунды
Доброго времени суток!
Условия эксперимента:
1) Запустил MT5. Никакие графики на нём не открыты.
2) Запустил ME5
3) Создал пустой скрипт (без своего кода)
4) Расположил окна MT5 и ME5 рядом, для удобства
5) Запустил созданный скрипт
6) В окне MT5, на доли секунды проскакивает график (EURUSD, если интересно) и тут же закрывается
7) Если повторить запуск скрипта ещё - график будет появляться на доли секунды и исчезать (один и тот же, насколько я успеваю заметить)
Почему так? Ведь скрипт пустой и явного создания окна там нет.
Или это только у меня так?
Что есть " 5) Запустил созданный скрипт " ? Подробно, куда и что нажимаете...
Открыл скрипт в ME5 и нажал зелёную кнопку. Что может быть непонятно? :)
Сейчас ещё посмотрю в Win10, мало ли.
P.S. Посмотрел - то же поведение. Только график мелькает другой - AUDUSD.
Ну а теперь читайте справку:
1. Что именно Вы запускаете при нажатии на кнопку
2. Время жизни программ.
Всплывающую подсказку прочитайте по зеленой кнопке и все станет понятно
Всплывающую подсказку прочитайте по зеленой кнопке и все станет понятно
И что? Я уже не имею права запустить пустой скрипт? В каком разделе документации об этом запрете написано?
Да и вопрос то о другом - откуда берётся график, который я в явном виде не запускал?
P.S. При наличии исходников и вопроса бы не было.
- На реальных данных. Запускается командой Начать на реальных данных" в меню "Отладка" или клавишей "F5". В этом режиме отлаживаемая программа запускается на специальном графике в торговой платформе. Отладка осуществляется в реальных условиях на ценовых данных, поступающих от сервера.
- Скрипты выполняются однократно и удаляются автоматически по завершению своей работы, либо по закрытию или изменению состояния текущего графика, либо по завершению работы клиентского терминала. При повторном запуске клиентского терминала скрипты не запускаются, так как информация о них не сохраняется.
- www.metatrader5.com
Кстати, у MT5 багтрекер существует?
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Доброго времени суток!
Условия эксперимента:
1) Запустил MT5. Никакие графики на нём не открыты.
2) Запустил ME5
3) Создал пустой скрипт (без своего кода)
4) Расположил окна MT5 и ME5 рядом, для удобства
5) Запустил созданный скрипт
6) В окне MT5, на доли секунды проскакивает график (EURUSD, если интересно) и тут же закрывается
7) Если повторить запуск скрипта ещё - график будет появляться на доли секунды и исчезать (один и тот же, насколько я успеваю заметить)
Почему так? Ведь скрипт пустой и явного создания окна там нет.
Или это только у меня так?