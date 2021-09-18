MT5: отрисовка окна на доли секунды - страница 2
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И что? Откуда берётся график, который я в явном виде не запускал? Тем более, я его не только не запускаю, но даже и не запрашиваю ничего - просто пустой скрипт.
Кстати, у MT5 багтрекер существует?
Хорошо, зайдём с другой стороны. Не трогайте ОТЛАДКУ! Просто ОТКРОЙТЕ график и из окна 'Navigator' перенесите на график СВОЙ СКРИПТ.
А что написано в подсказке? Что отладка будет проводится не на текущем графике, а будет зачем то создан новый график и после выполнения закрыт?
Если график не открыт, то это, обычно означает, что скрипт то выполнить можно, но данных нет. И график отрисовываться не должен - его не звали. Вообще.
Ошибку вернуть - вполне. Можно даже MessageBox на эту тему выкинуть, но мелькать графиком - это совсем уж неправильно.
И что? Откуда берётся график, который я в явном виде не запускал? Тем более, я его не только не запускаю, но даже и не запрашиваю ничего - просто пустой скрипт.
Кстати, у MT5 багтрекер существует?
График берется первый из Обзора рынка, коли он в скрипте не задан.
Хорошо, зайдём с другой стороны. Не трогайте ОТЛАДКУ! Просто ОТКРОЙТЕ график и из окна 'Navigator' перенесите на график СВОЙ СКРИПТ.
Да можно и с другой стороны - зачем мне это делать? Я запускаю скрипт, в котором просто что-то пишу в ту же консоль. Запускаю его (ну или отлаживаю,если вашими словами), вижу в консоли свой текст и одновременно вижу мелькающее окно графика, которое я вообще не вызывал.
Обычно на такое заводят тикет в багтрекере. Он здесь есть?
График берется первый из Обзора рынка, коли он в скрипте не задан.
Это поведение где-то описано?
И график отрисовываться не должен - его не звали. Вообще.
как же не звали?
в MQL существуют только следующие типы программ: эксперт, индикатор, скрипт и не так давно добавили сервис
все MQL-программы, кроме сервиса выполняются на чарте - нет чарта, невозможно запустить MQL-программу
Да можно и с другой стороны - зачем мне это делать? Я запускаю скрипт, в котором просто что-то пишу в ту же консоль. Запускаю его (ну или отлаживаю,если вашими словами), вижу в консоли свой текст и одновременно вижу мелькающее окно графика, которое я вообще не вызывал.
Обычно на такое заводят тикет в багтрекере. Он здесь есть?
Обычно отправляют в режим чтения тех, кто упорно не хочет читать справку."Запуск" и "Отладка" - это две большие разницы.
как же не звали?
в MQL существуют только следующие типы программ: эксперт, индикатор, скрипт и не так давно добавили сервис
все MQL-программы, кроме сервиса выполняются на чарте - нет чарта, невозможно запустить MQL-программу
Если бы так оно и работало - вопросов бы не было. Как раз чарта(графика) и нет.
Если бы так оно и работало - вопросов бы не было. Как раз чарта(графика) и нет.
Откройте настройки MetaEditor и покажите нам Ваши настройки
Покажите окно терминала "Data Windows".
Обычно отправляют в режим чтения тех, кто упорно не хочет читать справку.
Я в справке как раз и не нашёл описания этого поведения.