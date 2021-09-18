MT5: отрисовка окна на доли секунды - страница 2

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SimpleUser #:
И что? Откуда берётся график, который я в явном виде не запускал? Тем более, я его не только не запускаю, но даже и не запрашиваю ничего - просто пустой скрипт.
Кстати, у MT5 багтрекер существует?

Хорошо, зайдём с другой стороны. Не трогайте ОТЛАДКУ! Просто ОТКРОЙТЕ график и из окна 'Navigator' перенесите на график СВОЙ СКРИПТ.

 
A100 #:

А что написано в подсказке? Что отладка будет проводится не на текущем графике, а будет зачем то создан новый график и после выполнения закрыт?

Если график не открыт, то это, обычно означает, что скрипт то выполнить можно, но данных нет. И график отрисовываться не должен - его не звали. Вообще.
Ошибку вернуть - вполне. Можно даже MessageBox на эту тему выкинуть, но мелькать графиком - это совсем уж неправильно.

 
SimpleUser #:
И что? Откуда берётся график, который я в явном виде не запускал? Тем более, я его не только не запускаю, но даже и не запрашиваю ничего - просто пустой скрипт.
Кстати, у MT5 багтрекер существует?

График берется первый из Обзора рынка, коли он в скрипте не задан.

 
Vladimir Karputov #:

Хорошо, зайдём с другой стороны. Не трогайте ОТЛАДКУ! Просто ОТКРОЙТЕ график и из окна 'Navigator' перенесите на график СВОЙ СКРИПТ.

Да можно и с другой стороны - зачем мне это делать? Я запускаю скрипт, в котором просто что-то пишу в ту же консоль. Запускаю его (ну или отлаживаю,если вашими словами), вижу в консоли свой текст и одновременно вижу мелькающее окно графика, которое я вообще не вызывал.
Обычно на такое заводят тикет в багтрекере. Он здесь есть?

 
Sergey Zhilinskiy #:

График берется первый из Обзора рынка, коли он в скрипте не задан.

Это поведение где-то описано?

 
SimpleUser #:

И график отрисовываться не должен - его не звали. Вообще.

как же не звали?

в MQL существуют только следующие типы программ: эксперт, индикатор, скрипт и не так давно добавили сервис

все MQL-программы, кроме сервиса выполняются на чарте - нет чарта, невозможно запустить MQL-программу

 
SimpleUser #:

Да можно и с другой стороны - зачем мне это делать? Я запускаю скрипт, в котором просто что-то пишу в ту же консоль. Запускаю его (ну или отлаживаю,если вашими словами), вижу в консоли свой текст и одновременно вижу мелькающее окно графика, которое я вообще не вызывал.
Обычно на такое заводят тикет в багтрекере. Он здесь есть?

Обычно отправляют в режим чтения тех, кто упорно не хочет читать справку.

"Запуск" и "Отладка" - это две большие разницы. 
 
Igor Makanu #:

как же не звали?

в MQL существуют только следующие типы программ: эксперт, индикатор, скрипт и не так давно добавили сервис

все MQL-программы, кроме сервиса выполняются на чарте - нет чарта, невозможно запустить MQL-программу

Если бы так оно и работало - вопросов бы не было. Как раз чарта(графика) и нет.

 
SimpleUser #:

Если бы так оно и работало - вопросов бы не было. Как раз чарта(графика) и нет.

Откройте настройки MetaEditor и покажите нам Ваши настройки 

Покажите окно терминала "Data Windows".

 
Vladimir Karputov #:

Обычно отправляют в режим чтения тех, кто упорно не хочет читать справку.

Я в справке как раз и не нашёл описания этого поведения.

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