Упс, а что так?

Неожиданно обнаружил для себя, что индикаторы из штатной поставки недоступны для работы в тестере...

Тупо хотел МА в тестере погонять и фиг то там.....

Собственно вопрос - почему так? 

 
IvanIvanov:

Как это недоступны? В OnInit() советника создать хендл индикатора. Потом пользоваться. Что не так?
 
IvanIvanov:

Не знаю почему так, но стандартные индюки продублированы в Examples (может поможет).
barabashkakvn:
Как это недоступны? В OnInit() советника создать хендл индикатора. Потом пользоваться. Что не так?

Вот чего вы написали я не  очень понял...

Открываю тестер, переключаю на "индикаторы", а в списке нет классической "Мовинг Эвередж" есть кустом Мовинг Эвередж

Я не про программинг, я так погонять в тестере индикаторы стандартной поставки..... в чем секрет-то... 

IvanIvanov:

Что то Ваня не настроил ,ради интереса проверил , все работает. Может историю не подгружает ,попробуй сменить интервал за последний месяц
Что, всё, Леша?

 

 

 

 Где Moving Average, где Bollinger Bands

 
IvanIvanov:

Посмотрите каталог Examples - там копии стандартных индикаторов на MQL5.

Bollinger Bands даже 2 версии, а также Custom Moving Average, который является полной копией Moving Average.

Renat:

Ну для терминала я еще согласен с "полной копией"

 

    

 

А вот в тестере кустам МА этих настроек нет. Поэтому и возник вопрос о классической поставке 

 

 

Мне становится интересно, при тестировании советников используещих МА, советники откуда данные получают? 

 
Renat:

Я выше об этом и говорил, но Ваня желает именно стандартные запустить.

Чисто из спортивного интереса в чём тут прикол?

Я предполагаю что в результате оптимизации на скорость стандартным обрезали защиту, а запуск индюков в тестере пилился для маркета, и видимо там чё то не стыкуется (всё сказанное лишь моя буйная фантазия :)

 
IvanIvanov:

Ну для терминала я еще согласен с "полной копией"

  

 

А вот в тестере кустам МА этих настроек нет. Поэтому и возник вопрос о классической поставке 

 

И что?

Вы уверены, что находитесь в позиции требования? Не говоря уже о том, что тестер предназначен исключительно для MQL5 программ.

Возьмите кусок функции внутри мувинга, скопируйте ее и замените Close на (High+Low)/2. Уровень потребительского экстремизма просто потрясающий.

 
Urain:

Чисто из спортивного интереса в чём тут прикол?

Прикол в потребительском экстремизме.
