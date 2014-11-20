Упс, а что так?
Неожиданно обнаружил для себя, что индикаторы из штатной поставки недоступны для работы в тестере...
Тупо хотел МА в тестере погонять и фиг то там.....
Собственно вопрос - почему так?
Как это недоступны? В OnInit() советника создать хендл индикатора. Потом пользоваться. Что не так?
Вот чего вы написали я не очень понял...
Открываю тестер, переключаю на "индикаторы", а в списке нет классической "Мовинг Эвередж" есть кустом Мовинг Эвередж
Я не про программинг, я так погонять в тестере индикаторы стандартной поставки..... в чем секрет-то...
Посмотрите каталог Examples - там копии стандартных индикаторов на MQL5.
Bollinger Bands даже 2 версии, а также Custom Moving Average, который является полной копией Moving Average.
Ну для терминала я еще согласен с "полной копией"
А вот в тестере кустам МА этих настроек нет. Поэтому и возник вопрос о классической поставке
Мне становится интересно, при тестировании советников используещих МА, советники откуда данные получают?
Я выше об этом и говорил, но Ваня желает именно стандартные запустить.
Чисто из спортивного интереса в чём тут прикол?
Я предполагаю что в результате оптимизации на скорость стандартным обрезали защиту, а запуск индюков в тестере пилился для маркета, и видимо там чё то не стыкуется (всё сказанное лишь моя буйная фантазия :)
И что?
Вы уверены, что находитесь в позиции требования? Не говоря уже о том, что тестер предназначен исключительно для MQL5 программ.
Возьмите кусок функции внутри мувинга, скопируйте ее и замените Close на (High+Low)/2. Уровень потребительского экстремизма просто потрясающий.
Чисто из спортивного интереса в чём тут прикол?
