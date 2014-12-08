Доступ к серверам Amazon EC2 - страница 2
Насколько я понял дают.Это их политика раздачи.Завтра попробую.
А у меня вот такая картинка (все платное):
Хотя вроде словами написано (здесь), что винда есть в бесплатном варианте.
Quick Start - включить галку Free tier eligible и выбрать нужную Windows Server ниже в списке.
У меня получилось.Деньги пока не тикают.. Поглядим.
Ресурсов на амазоне хватает с головой, сколько платишь - столько получаешь. Из бесплатных только для тестов и годится. Хотя я Win micro сервер использую для разработок. Проще там пару часов поработать и заплатить пару центов, чем у себя тачку грузить MS Visual Studio + DBMS. Сейчас wamp ставлю, с сайтами поиграюсь.
По настройке Linux на хабре хорошо написано, так и поднимал по инструкции http://habrahabr.ru/post/135713/
А вообще амазон давно используют серьезные аутсорсеры. Есть api для интеграции со своим сайтом (запуск, бэкап, создание шаблонов и т.п.).
Тут вопрос в бесплатности...
Я год использовал Digital Ocean . Гораздо проще ,но не нет бесплатного.
Хорошая инструкция.
В Амазоне (да и в Azure) как только начинаешь что-то даже средненькое (совсем совсем средненькое) использовать, так счетчик крутится на сотни евро в месяц за сервер.
Это очень сильно отрезвляет компании, когда они на основе маркетинга лезут туда, даже начинают разворачивать инфраструктуру, а потом смотрят на месячные счета и с ужасом убегают.
У нас есть активно работающие сервисы в Амазоне и Azure, так что опыта хватает.
Нормальненько так... ))
Еще одна плюшка.
После восстановления сервера из Snapshot и Volume изменяется IP.
Для этого желательно зарезервировать Elastic IP в самом начале ,и его легко потом использовать для сервера.
Не будет надобности лазить в DNS или менять настройки RDP доступа в случае с Windows.
Потребление ресурсов ( для общей оценки возможности ):
Имеется: 1Гб RAM
Запущено: 2*МТ4 + 2*МТ5