Насколько я понял дают.Это их политика раздачи.Завтра попробую.

 

 
Karlson:

А у меня вот такая картинка (все платное):

 

 

Хотя вроде словами написано (здесь), что винда есть в бесплатном варианте.

 

Quick Start - включить галку Free tier eligible  и выбрать нужную Windows Server ниже в списке.

У меня получилось.Деньги пока не тикают.. Поглядим.

 

 

Ресурсов на амазоне хватает с головой, сколько платишь - столько получаешь. Из бесплатных только для тестов и годится. Хотя я Win micro сервер использую для разработок. Проще там пару часов поработать и заплатить пару центов, чем у себя тачку грузить MS Visual Studio + DBMS. Сейчас wamp ставлю, с сайтами поиграюсь.

По настройке Linux на хабре хорошо написано, так и поднимал по инструкции http://habrahabr.ru/post/135713/

А вообще амазон давно используют серьезные аутсорсеры. Есть api для интеграции со своим сайтом (запуск, бэкап, создание шаблонов и т.п.). 

 

Тут вопрос в бесплатности...

Я год использовал Digital Ocean . Гораздо проще ,но не нет бесплатного. 

Хорошая инструкция. 

 

В Амазоне (да и в Azure) как только начинаешь что-то даже средненькое (совсем совсем средненькое) использовать, так счетчик крутится на сотни евро в месяц за сервер.

Это очень сильно отрезвляет компании, когда они на основе маркетинга лезут туда, даже начинают разворачивать инфраструктуру, а потом смотрят на месячные счета и с ужасом убегают.

У нас есть активно работающие сервисы в Амазоне и Azure, так что опыта хватает.

 

Нормальненько так... ))

 

Еще одна плюшка.

После восстановления сервера из Snapshot и Volume изменяется IP.

Для этого желательно зарезервировать Elastic IP в самом начале ,и его легко потом использовать для сервера.

Не будет надобности лазить в DNS или менять настройки RDP доступа  в случае с Windows.

 
Только не оставляйте эластик без привязки к серверу, за него снимают деньги.
 
Это да.
 

Потребление ресурсов ( для общей оценки возможности ):

Имеется: 1Гб RAM 

Запущено: 2*МТ4 + 2*МТ5 

 

