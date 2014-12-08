Доступ к серверам Amazon EC2
Прочитайте инструкцию по конвертации ключей в ppk, все сработает.
Я использовал на Амазоне, трудностей не возникало.
Спасибо.
Я это делал по ихней схеме,с помощью Putty Key Generator.Создавал свой файл.
При запуске сессии также входит в режим Login. А пароля то нет..
WinSCP всё то же самое...
Проблема в Refused/
Похожий вопрос,решения пока нет.
http://stackoverflow.com/questions/25332909/server-refused-our-key-issue-on-connecting-to-amazon-linux-ec2-aws-image-from
- stackoverflow.com
1) Создал другой сервер. У них именуется Amazon Linux.
2) Сконвертировал ключ.
3) Подошел юзер ( один вариант ) ec2-user.
Осталось такое осуществить на обычном CentOS.
Через подбор юзера. Хотя Амазон пишет ,что должен быть root.
Удивительно ,но на третьем сервере все подошло сразу.. Проблема решена.
Дополнительно: для того чтобы все заработало потом ,требуется разрешить весь трафик в Security Groups.
Удивительно ,но на третьем сервере все подошло сразу.. Проблема решена.
Дополнительно: для того чтобы все заработало потом ,требуется разрешить весь трафик в Security Groups.
Еще нет.Пока для веб-серверов.Но МТ я обязательно попробую.
Первый опыт с Линукс меня не вдохновил.Не работало как надо.
Вы там МТ гоняете? Ставили иксы и Wine? Или иксы были в образе машины?
На ихнем виндовом серваке МТ взлетает на ура.
Но ресурсов действительно очень мало, только спокойного советника потестировать онлайн получится, ни каких наворотов.
На ихнем виндовом серваке МТ взлетает на ура.
Но ресурсов действительно очень мало, только спокойного советника потестировать онлайн получится, ни каких наворотов.
На ихнем виндовом серваке МТ взлетает на ура.
Но ресурсов действительно очень мало, только спокойного советника потестировать онлайн получится, ни каких наворотов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую!
http://aws.amazon.com/ru/ec2/pricing/
Пробовал кто создать сервера в этом облаке ? Не могу организовать доступ.
В отличие от обычных серверов нет простого доступа SSH=Login+Pass.
Доступ осуществляется по следующей схеме:
1) Создание Instance
2) Создание Key Pairs ( формат .pem)
3) Доступ через Putty с помощью этого файла.
Проблемы:
Не принимает файл.
Мои действия:
1) Создавал свой ключ - не принимает Амазон.
2) Конвертировал в .ppk - не принимает сервер.
Кто сталкивался ,по существу.Спасибо.