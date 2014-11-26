Ошибка тестера или ???
Сталкивался на мт4 с таким. там тестер подглючивает. Нужно перед тестированием удалить все временные файлы из тестера. Логи и Графики, которые он генерит. Незнаю почему, но у меня помогало.
По профитам вы не скрывайте колонку свопов.
Да, после перезагрузки терминала, в этом месте, ошибка пропадает. Но появляется в другом месте. Или не появлятеся. По настроению.
И это МТ5, с облаком. И где она, и есть ли она, там, в облаке? Как доверять результатам? На тестирование потрачено :(
Если это ошибка тестера, обидно.
С такими результатами тикового теста за три года, я вчера уже дожен быть евро миллионером :))
Тот же советник, с теми же параметрами на JForex под Ducas дает совершенно другие результаты :(
Вариант, что дело не в бобине, тоже не исключается. Потому и спрашиваю, кто нибудь такое видел?
velese:Заявка есть. Разберемся с вашим случаем.
Обращался в сервисдеск (#1100975), пока ответа нет.
alexvd:Спасибо.
Renat:
Да, вы правы. Все дело в свопах.
Респект и уважуха.
Может, кто нибудь сталкивался?
При тестировании периодически возникает следующая ситуация: прибыль в пунктах положительная,в валюте счета отрицательная. Иногда бывает наоборот.
При тестировании в режиме оптимизации, бывает, оптимизирует с огромным положительным результатом, а, на одиночном тестировании с этими параметрами стабильный, линейный убыток.
Возникает не постоянно, поймать очень сложно.
Возникает на разных советниках, на MT5x32х64, счет, демо или реал
Удалось поймать на пошаговой трассировке (скрины во вложении)
При открытии новой свечи происходит резкий скачек стоимости пункта.
Дальнейшее движение цены происходит нормально (без учета скачка) ,вне зависимости от окрытия (закрытия) новых свечей.
Обращался в сервисдеск (#1100975), пока ответа нет.