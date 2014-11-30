Все с самого начало!!!

Давайте суммируем наши знания и опыт и вместе разберемся с самого простого до самых тонкостей в MQL5.

Я прекрасно представляю, что если один справочник содержит 4150 страниц, то по большей части быстрее крыша уедет, чем разберешься!

По этому давайте разбираться на примерах - это будет полезно и для новичков (я не исключение).

Вот например давайте сделаем советник.

Вход - Buy по Ask (sl, tp - устанавливается перед запуском советника), Sell по Bid (sl, tp - устанавливается перед запуском советника)

- кто-нить напишите код (полностью) с подробными комментариями.

 Я так понимаю, что для продумана это задача займет несколько минут!

А дальше будем развивать тему. 

 
Кто тему начал, тому первому и код писать.
 
Зачем Вы поддерживаете такие сообщения?

Столько хороших примеров с комментариями, 

статей - море! Пусть сначала это прочитает...

 
Хорошо! Вот прям начало и ...? И вообще странное предложение, лет 20 назад каждый рад был помочь, теперь походу подросло поколение Пепси - люби себя, чихай на всех!!!

  

 
Попробуйте имя советнику дать в первой строчке.
 
Столько хороших примеров с комментариями, 

статей - море! Пусть сначала это прочитает...

Я и смотрю - море, глаза разбежались, я бы почитал, но по опыту, это получится так - 1% "нужной информации", 99% "ни о чем"!!! Стартануть на шаблоне, а там и без статей и книжек разобраться можно!!!
 
Ок!!!
 

А это можно пояснить по пунктам человеческим языком???

 

там же русским по белому написано
 

Подожду, может появится нормальный человек! Надо было сразу отделить мух от котлет!!!

Господа, товарищи - кому как нравится - у кого высокое самомнение - проходите мимо, тему открывал не для "ВАС-с-с"!!!

А для себя и таких же как я - первый раз открывших этот сайт!!! Биржевые термины и то не знающих толком, а уж тем более этот язык программирования!!! Знаю точно, если вот так по чуть-чуть покапать, то и нароешь знания!!! А не читать книги, где до конца страницы дошел и запутался с чего она начиналась!!!

 
Чтобы в скриншот экрана попадало только нужное окно, а не весь рабочий стол, лучше сделать так: выделить нужной окно (всплывающее окно или окно конкретного приложения) и удерживая клавишу Alt нажать PrtScn.
