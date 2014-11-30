Все с самого начало!!!
Кто тему начал, тому первому и код писать.
Зачем Вы поддерживаете такие сообщения?
Столько хороших примеров с комментариями,
статей - море! Пусть сначала это прочитает...
Попробуйте имя советнику дать в первой строчке.
А это можно пояснить по пунктам человеческим языком???
Подожду, может появится нормальный человек! Надо было сразу отделить мух от котлет!!!
Господа, товарищи - кому как нравится - у кого высокое самомнение - проходите мимо, тему открывал не для "ВАС-с-с"!!!
А для себя и таких же как я - первый раз открывших этот сайт!!! Биржевые термины и то не знающих толком, а уж тем более этот язык программирования!!! Знаю точно, если вот так по чуть-чуть покапать, то и нароешь знания!!! А не читать книги, где до конца страницы дошел и запутался с чего она начиналась!!!
Давайте суммируем наши знания и опыт и вместе разберемся с самого простого до самых тонкостей в MQL5.
Я прекрасно представляю, что если один справочник содержит 4150 страниц, то по большей части быстрее крыша уедет, чем разберешься!
По этому давайте разбираться на примерах - это будет полезно и для новичков (я не исключение).
Вот например давайте сделаем советник.
Вход - Buy по Ask (sl, tp - устанавливается перед запуском советника), Sell по Bid (sl, tp - устанавливается перед запуском советника)
- кто-нить напишите код (полностью) с подробными комментариями.
Я так понимаю, что для продумана это задача займет несколько минут!
А дальше будем развивать тему.