Слабо так повторить? - страница 3

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Ivan Butko #:

Посмотрите. Красота-то какая. Лепота. 


так посмотрите название брокера.
на своем брокере можно что угодно делать.

 
a007 #:

Вот кусок истории сигнала:

Время            Тип  Объем  Символ Время             Прибыль

2021.08.06 00:00 Sell 100.00 EURCHF 2021.08.06 00:55      0.00

2021.08.06 00:00 Sell 100.00 USDCHF 2021.08.06 00:30  4 412.09

2021.08.06 00:07 Sell 100.00 EURUSD 2021.08.06 00:08  1 000.00

2021.08.06 00:30 Buy  100.00 USDCHF 2021.08.06 00:30  3 309.43

2021.08.06 00:32 Sell 100.00 EURUSD 2021.08.06 00:51  2 000.00

2021.08.06 00:39 Sell 100.00 USDCHF 2021.08.06 01:00  4 411.60

2021.08.06 00:47 Sell 100.00 AUDUSD 2021.08.06 02:25  3 000.00

2021.08.06 00:48 Sell 100.00 GBPUSD 2021.08.06 01:22  3 000.00

2021.08.06 00:48 Sell 100.00 GBPUSD 2021.08.06 03:01  6 000.00

Подписан, терминал на VPS, пинг 6 мс. Результат:

Open Time        Type   Size Item   Close Time        Profit

2021.08.06 00:02 sell   0.10 eurchf 2021.08.06 00:55  -8.49

2021.08.06 00:01 sell   0.10 usdchf 2021.08.06 00:30  -0.77

2021.08.06 00:07 sell   0.10 eurusd 2021.08.06 00:08  -5.40

2021.08.06 00:30 buy    0.10 usdchf 2021.08.06 00:30  -8.06

2021.08.06 00:32 sell   0.10 eurusd 2021.08.06 00:51  -3.40

2021.08.06 00:39 sell   0.10 usdchf 2021.08.06 01:00  -4.85

2021.08.06 00:47 sell   0.10 audusd 2021.08.06 02:25  -2.40

2021.08.06 00:48 sell   0.10 gbpusd 2021.08.06 01:22   0.60

2021.08.06 00:48 sell   0.10 gbpusd 2021.08.06 03:01   3.20

И так каждый день. У него все сделки прибыльные, у меня почти все убыточные

Открыл счет у другого брокера. Результат аналогичен

вот как хорошо, когда можно обсуждать сигналы.

могут люди мошеннические схемы выявлять.

а так где их обсудишь...

 
это же индустрия форекс. тут вам брокеры любые сигналы нарисуют.
 


Оперативно работаете, молодцы.
 
Ivan Butko:

PS. Как люди это делают? Неужели возможно так торговать? Это не история, это торговля после подключения мониторинга

И можно ли модераторов попросить проверить этот сигнал на "граальность".

Такая торговля возможна только в особенных ДЦ, 

там где котир идет с задержкой, тут идет арбитраж наверное с фючей с СМЕ

но часто бывает так что такая торговля является скамом,

т.е ты подключаешься к провайдеру, и ты будешь лить )

т.к ДЦ у тебя другой, не синхронизируется с дц провайдера

название темы выглядит смешно

на таких сигналах бабло не сделать, есть такой враг спред и комиссия,

сожрет депозит с потрохами )

короче в топку такую торговлю

 
Marat Zeidaliyev #:

Такая торговля возможна только в особенных ДЦ, 

там где котир идет с задержкой, тут идет арбитраж наверное с фючей с СМЕ

но часто бывает так что такая торговля является скамом,

т.е ты подключаешься к провайдеру, и ты будешь лить )

т.к ДЦ у тебя другой, не синхронизируется с дц провайдера

название темы выглядит смешно

на таких сигналах бабло не сделать, есть такой враг спред и комиссия,

сожрет депозит с потрохами )

короче в топку такую торговлю

Вы считаете, что все сигналы - это бред?

 
a007 #:

Вы считаете, что все сигналы - это бред?

может быть настоящий сигнал, а может быть фуфло, нарисованное брокером.

как вы определите какой из этих двух вариантов?

я видел и у известных брокеров рисованные сигналы.


 
a007 #:

Вы считаете, что все сигналы - это бред?

Не все

в идеале ваш брокер и брокер провайдера должен быть одинаковым, чтобы избежать расхождения по времени приказа и котировки

сигнал должен быть стабильным в течение несколько лет и давать прибыль от 10 до 20 % в месяц стабильно

без просадок превышающее значение 30%, и обязательно со стопом

мониторинг сигнал с такими характеристиками является признаком надежности и стабильности 

 
Marat Zeidaliyev #:

Не все

в идеале ваш брокер и брокер провайдера должен быть одинаковым, чтобы избежать расхождения по времени приказа и котировки

сигнал должен быть стабильным в течение несколько лет и давать прибыль от 10 до 20 % в месяц стабильно

без просадок превышающее значение 30%, и обязательно со стопом

мониторинг сигнал с такими характеристиками является признаком надежности и стабильности 

и зачем вменяемому автору сигнала такой сигнал ? при стабильных 10%-20% в месяц в течении нескольких лет..ради 100 подписчиков по 20 баксов ?

да он за год найдёт себе инвестора или комфортную сумму на торговлю и закроет нафик лавочку.

Зачем ему счастье общения с тех.поддержкой и лучики поноса от юзеров.

---

тут зазеркалье - чем более "правильным" и привлекательным выглядит сигнал, тем более там жулик. 

 
Maxim Kuznetsov #:

и зачем вменяемому автору сигнала такой сигнал ? при стабильных 10%-20% в месяц в течении нескольких лет..ради 100 подписчиков по 20 баксов ?

да он за год найдёт себе инвестора или комфортную сумму на торговлю и закроет нафик лавочку.

Зачем ему счастье общения с тех.поддержкой и лучики поноса от юзеров.

---

тут зазеркалье - чем более "правильным" и привлекательным выглядит сигнал, тем более там жулик

А чем демо сигналы отличаются?

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