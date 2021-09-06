Слабо так повторить? - страница 3
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Посмотрите. Красота-то какая. Лепота.
так посмотрите название брокера.
на своем брокере можно что угодно делать.
Вот кусок истории сигнала:
Время Тип Объем Символ Время Прибыль
2021.08.06 00:00 Sell 100.00 EURCHF 2021.08.06 00:55 0.00
2021.08.06 00:00 Sell 100.00 USDCHF 2021.08.06 00:30 4 412.09
2021.08.06 00:07 Sell 100.00 EURUSD 2021.08.06 00:08 1 000.00
2021.08.06 00:30 Buy 100.00 USDCHF 2021.08.06 00:30 3 309.43
2021.08.06 00:32 Sell 100.00 EURUSD 2021.08.06 00:51 2 000.00
2021.08.06 00:39 Sell 100.00 USDCHF 2021.08.06 01:00 4 411.60
2021.08.06 00:47 Sell 100.00 AUDUSD 2021.08.06 02:25 3 000.00
2021.08.06 00:48 Sell 100.00 GBPUSD 2021.08.06 01:22 3 000.00
2021.08.06 00:48 Sell 100.00 GBPUSD 2021.08.06 03:01 6 000.00
Подписан, терминал на VPS, пинг 6 мс. Результат:
Open Time Type Size Item Close Time Profit
2021.08.06 00:02 sell 0.10 eurchf 2021.08.06 00:55 -8.49
2021.08.06 00:01 sell 0.10 usdchf 2021.08.06 00:30 -0.77
2021.08.06 00:07 sell 0.10 eurusd 2021.08.06 00:08 -5.40
2021.08.06 00:30 buy 0.10 usdchf 2021.08.06 00:30 -8.06
2021.08.06 00:32 sell 0.10 eurusd 2021.08.06 00:51 -3.40
2021.08.06 00:39 sell 0.10 usdchf 2021.08.06 01:00 -4.85
2021.08.06 00:47 sell 0.10 audusd 2021.08.06 02:25 -2.40
2021.08.06 00:48 sell 0.10 gbpusd 2021.08.06 01:22 0.60
2021.08.06 00:48 sell 0.10 gbpusd 2021.08.06 03:01 3.20
И так каждый день. У него все сделки прибыльные, у меня почти все убыточные
Открыл счет у другого брокера. Результат аналогичен
вот как хорошо, когда можно обсуждать сигналы.
могут люди мошеннические схемы выявлять.
а так где их обсудишь...
Оперативно работаете, молодцы.
PS. Как люди это делают? Неужели возможно так торговать? Это не история, это торговля после подключения мониторинга
И можно ли модераторов попросить проверить этот сигнал на "граальность".
Такая торговля возможна только в особенных ДЦ,
там где котир идет с задержкой, тут идет арбитраж наверное с фючей с СМЕ
но часто бывает так что такая торговля является скамом,
т.е ты подключаешься к провайдеру, и ты будешь лить )
т.к ДЦ у тебя другой, не синхронизируется с дц провайдера
название темы выглядит смешно
на таких сигналах бабло не сделать, есть такой враг спред и комиссия,
сожрет депозит с потрохами )
короче в топку такую торговлю
Такая торговля возможна только в особенных ДЦ,
там где котир идет с задержкой, тут идет арбитраж наверное с фючей с СМЕ
но часто бывает так что такая торговля является скамом,
т.е ты подключаешься к провайдеру, и ты будешь лить )
т.к ДЦ у тебя другой, не синхронизируется с дц провайдера
название темы выглядит смешно
на таких сигналах бабло не сделать, есть такой враг спред и комиссия,
сожрет депозит с потрохами )
короче в топку такую торговлю
Вы считаете, что все сигналы - это бред?
Вы считаете, что все сигналы - это бред?
может быть настоящий сигнал, а может быть фуфло, нарисованное брокером.
как вы определите какой из этих двух вариантов?
я видел и у известных брокеров рисованные сигналы.
Вы считаете, что все сигналы - это бред?
Не все
в идеале ваш брокер и брокер провайдера должен быть одинаковым, чтобы избежать расхождения по времени приказа и котировки
сигнал должен быть стабильным в течение несколько лет и давать прибыль от 10 до 20 % в месяц стабильно
без просадок превышающее значение 30%, и обязательно со стопом
мониторинг сигнал с такими характеристиками является признаком надежности и стабильности
Не все
в идеале ваш брокер и брокер провайдера должен быть одинаковым, чтобы избежать расхождения по времени приказа и котировки
сигнал должен быть стабильным в течение несколько лет и давать прибыль от 10 до 20 % в месяц стабильно
без просадок превышающее значение 30%, и обязательно со стопом
мониторинг сигнал с такими характеристиками является признаком надежности и стабильности
и зачем вменяемому автору сигнала такой сигнал ? при стабильных 10%-20% в месяц в течении нескольких лет..ради 100 подписчиков по 20 баксов ?
да он за год найдёт себе инвестора или комфортную сумму на торговлю и закроет нафик лавочку.
Зачем ему счастье общения с тех.поддержкой и лучики поноса от юзеров.
---
тут зазеркалье - чем более "правильным" и привлекательным выглядит сигнал, тем более там жулик.
и зачем вменяемому автору сигнала такой сигнал ? при стабильных 10%-20% в месяц в течении нескольких лет..ради 100 подписчиков по 20 баксов ?
да он за год найдёт себе инвестора или комфортную сумму на торговлю и закроет нафик лавочку.
Зачем ему счастье общения с тех.поддержкой и лучики поноса от юзеров.
---
тут зазеркалье - чем более "правильным" и привлекательным выглядит сигнал, тем более там жулик
А чем демо сигналы отличаются?