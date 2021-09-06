Слабо так повторить?
Когда была на сигналах, а это как минимум несколько лет назад, попалась на удочку идеального сигнала, как здесь, без просадки. Оказалось что автор просто пересиживал убытки, а если идет просадка - просто менял пароль от счета чем отключал сигнал от мониторинга. Получалась тогда красивая картинка.
Очень надеюсь что это уже пофиксили, не интресовалась сигналами, но очень похожая картинка.
Чисто статистически линия эквити должна окунуться глубже на нескольких сделках. Выборка немаленькая... а тут открыл сделку - и вперёд к ТП
может сделки с близким тейком и в ночь через положительный swap (там дерготня может не отображаться в истории экви) .. как-раз по одной сделке в день.
или арбитраж, например с фьючом или кем-то более более быстрым, поэтому сделки редкие, тейки близкие.
историю надо посмотреть
ну или собственный DC :-) был тут товарищь - очень эффективно торговал на символе имени себя :-)
Когда была на сигналах, а это как минимум несколько лет назад, попалась на удочку идеального сигнала, как здесь, без просадки. Оказалось что автор просто пересиживал убытки, а если идет просадка - просто менял пароль от счета чем отключал сигнал от мониторинга. Получалась тогда красивая картинка.
Очень надеюсь что это уже пофиксили, не интресовалась сигналами, но очень похожая картинка.
Ничего себе))) Занимательный лайфхак)
может сделки с близким тейком и в ночь через положительный swap (там дерготня может не отображаться в истории экви) .. как-раз по одной сделке в день.
или арбитраж, например с фьючом или кем-то более более быстрым, поэтому сделки редкие, тейки близкие.
историю надо посмотреть
То есть, через сложности можно проделывать подобные выкрутасы
Потерял куда-то этот сигнал, сейчас в истории поищу
ну или собственный DC :-) был тут товарищь - очень эффективно торговал на символе имени себя :-)
Дмитрий Ранев, основатель одноименного ДС?)) Хотя, на символах у него там только суффикс от своей фамилии
PS. Как люди это делают? Неужели возможно так торговать? Это не история, это торговля после подключения мониторинга
И можно ли модераторов попросить проверить этот сигнал на "граальность".
И он не один такой. Э-эх, научились же люди с золотом работать.
Сделки до одной минуты и в пределах среднего спреда. Возможно, есть договоренность и работают без спреда.
И он не один такой. Э-эх, научились же люди с золотом работать.
Сделки до одной минуты и в пределах среднего спреда. Возможно, есть договоренность и работают без спреда.
если по золоту, то могут с аукциона арбитражить. Тот который LBMA Gold Price (ранее Fixing), дважды в день.
На быстром канале и прямых данных (с биржи и от приближённых к LBMA) по идее возможно. Пока всё долетит до форекс и DC, минута-две, спред и натянется :-)
На форуме нельзя обсуждать сигналы.
Заходите на специальный канал для обсуждения. https://www.mql5.com/ru/channels/s_ats
Там можете обсуждать даже свои сигналы без всяких последствий.
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PS. Как люди это делают? Неужели возможно так торговать? Это не история, это торговля после подключения мониторинга
И можно ли модераторов попросить проверить этот сигнал на "граальность".