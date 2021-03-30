Вопрос по результатам тестирования - отображение сделок, загрузка депозита и др.

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Появилось несколько вопрос по результатам тестирования.

1.

Сделки у меня по алгоритму идут набором позиции. Т.е. входим, входим, входим... потом одной сделкой всю позицию закрываем.

Вот пример журнала. Набрали 40 контрактов через входы по 4 - продали сразу все. Новый набор из одной части и опять сделку закрыли.

Получилось за день всего 7 полноценных сделок (открытие позиции и полное её закрытие). 

см. tester001.png


А теперь я смотрю на график "загрузка депозита". И вижу, что за это день депозит грузился 5 раз. Но ведь подходов было 7. Первый крупный, второй мелкий. На на графике загрузки первые два оба крупных. Как вообще работает эта "загрузка депозита"? Есть ли возможность менять источник значений на этом графике? К примеру, лоты?

см. tester002.png


2. Ниже представлен график первого набора. В конце справа покупка - это выход всей позы. Почему линии соединяют все стрелки последовательно, а не идут от каждого входа к окончательному выходу.

см. tester003.png


как, к примеру, тут


3. В визуальном отображении тестера как-то отключаются линии, соединяющие все экстремумы?

Файлы:
tester001.png  205 kb
tester002.png  17 kb
tester003.png  103 kb
 

Специально прошелся в медленном режиме.


 

А вот эта такая же маленькая сделка (небольшим объемом) уже отобразилась в загрузке депозита.


[Удален]  
Anton Polkovnikov:

А вот эта такая же маленькая сделка (небольшим объемом) уже отобразилась в загрузке депозита.


 если тестеру добавить скорость или убавить, будет изменение ? 

- вообще я думаю - зачем Вам это ? - прогнали эксперта от начала до конца - и получите результат.

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А если хотите что бы отображалось - как надо,  Вы скорость настройте как в реальной жизни движется цена -думаю всё будет совпадать.   

 
Anton Polkovnikov:

Появилось несколько вопрос по результатам тестирования.

2. Ниже представлен график первого набора. В конце справа покупка - это выход всей позы. Почему линии соединяют все стрелки последовательно, а не идут от каждого входа к окончательному выходу.

см. tester003.png

как, к примеру, тут

Возможно у вас счёт неттинг, а на картинке что у вас в качестве примера хеджинг.

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