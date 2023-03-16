Как правильно анализировать Result.Deal() и Result.Order() - страница 3
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После изучения справки по OrderSend(), появился вопрос может ли сервер вернуть RetCode = 10008 или 10009, и при этом тикет ордера равный нулю. В одном месте справки говориться, что это не гарантируется. т.е. принятие ордера, не гаратирует отправку в ответ тикета. В другом месте говориться, что если пришел код (10008 или 10009), то и тикет в ответе уже есть. Проверить это не получается.
а где именно такое говориться? может неверное толкование? или надо написать о противоречии в справке в соответствующую тему.
а где именно такое говориться? может неверное толкование? или надо написать о противоречии в справке в соответствующую тему.
Столкнулся именно с такой проблемой на Альфа форекс. Возвращается нулевой тикет.
Столкнулся именно с такой проблемой на Альфа форекс. Возвращается нулевой тикет.
Если вы открываете позицию по рынку, то тикет ордера отсутствует. Даже не тикет, а ордер в истории отсутствует. Правда я с этим столкнулся уже очень давно. Может чего исправили, хотя обещаний не давали.
В биржевом трейдинге через Открытие с нулевым тикетом в OrderSend() при RetCode = 10008 или 10009 не сталкивался. Возможно, у других брокеров и на других рынках это не так.
Вот OrderSendAsync() всегда возвращает нулевой тикет, и не удивительно.
Торгую роботами с 2014 г, от CTrade отказался почти тогда же.
Торгую в основном по рынку, ордера в истории есть.
Перешел на OrderSendAsync с этого года, поскольку существенно увеличилось число одновременно работающих роботов и синхронные команды просто не способны отработать как требуется (вплоть до затыкания самих роботов).
Выставляются только лимитные заявки. После отмены штрафов за неэффективные транзакции торговать стало намного проще. А после отмены биржевой комиссии за заливку лимитников и эффективней (с точки зрения прибыли).
работаю в синхронном режиме, ничего не затыкается, кроме очень редких случаев зависания отдельного эксперта в Request Timeout на 3 минуты при удалении уже несуществующего ордера.
Эти 3 мин для меня не приемлемо.
Сколько роботов параллельно?
этот тайм-аут не зависит от синхронного или несинхронного типа ордеров.
экспертов сейчас чуть более сотни.
Возможно, не зависит. Только управление в асинхронном режиме передается основному потоку, а не висит внутри функции.
Не так спросил) - как часто у Вас команды по одному инструменту?
Может быть десятки в секунду, может быть ни одного в сутки. зависит от инструмента и того, что с ним происходит.
ну передается управление основному потоку. а что с этим управлением делать, если не известна судьба ордера.
Как может быть "десятки в секунду" при тайм ауте 3 мин? Не понятно)
Ладно, я воду толочь в ступе закончил)
Перешел на OrderSendAsync с этого года, поскольку существенно увеличилось число одновременно работающих роботов и синхронные команды просто не способны отработать как требуется (вплоть до затыкания самих роботов).
Выставляются только лимитные заявки. После отмены штрафов за неэффективные транзакции торговать стало намного проще. А после отмены биржевой комиссии за заливку лимитников и эффективней (с точки зрения прибыли).
Дмитрий,
это вы такую пилу устраиваете? ))
как часто у Вас команды по одному инструменту?
Можете поделиться?
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2022.10.04 10:10
По размеру log-файлов а этой папке Terminal\logs\ (например, Terminal\logs\20220830.log) можно судить о торговой активности на счете. Понятно, что она зависит от многих факторов.
У меня размер log-файла варьируется в пределах 500-10000 KB. Поделитесь своими объемами. Нужно для понимания торговой активности среднего клиента Маркета.