Ограничили финансовые операции. В чём может быть дело? - страница 2
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Как быть? Надеяться?)))
1. Может кто-то с форума подскажет
У меня в профиле Россия, я постоянно летаю. Даже в банках нет блокировки по IP. Это каое то нововведение.
Пытался купить советник. После пополнения счета сразу произошла блокировка заявка не отправляется подскажите что делать
Чтобы узнать больше, создайте заявку в СервисДеск (в вашем MQL5 профиле слева в меню выберите кнопку )
А заявку создать в сервисдекс невозможно, не открывается модальное окно для заполнения заявки. Пробовал разные браузеры.