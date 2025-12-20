Ограничили финансовые операции. В чём может быть дело? - страница 2

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Sergei Marasakin:

Как быть? Надеяться?)))

1. Может кто-то с форума подскажет
2. Возможно блокировка имеет срок 
3. Надеюсь с российских IP получится 

Других вариантов нет. 
 
Vladimir Tyumentsev:
1. Может кто-то с форума подскажет
2. Возможно блокировка имеет срок 
3. Надеюсь с российских IP получится 

Других вариантов нет. 

У меня в профиле Россия, я постоянно летаю. Даже в банках нет блокировки по IP. Это каое то нововведение.

 
@Vladimir Tyumentsev , @Sergei Marasakin, с созданием новых заявок разберемся, пока что написали вам в ваших старых заявках - посмотрите, пожалуйста.
 
Тоже ограничили финансовые операции. Вероятнее всего из за того, что пополнил баланс с карты жены. На балансе деньги вижу, но сделать ничего не могу. В сервисдеск написал, но они вроде только покупками сервисов занимаются. 
 
Пытался купить советник. После пополнения счета сразу произошла блокировка заявка не отправляется подскажите что делать
 
NazinVC #:
Пытался купить советник. После пополнения счета сразу произошла блокировка заявка не отправляется подскажите что делать

Чтобы узнать больше, создайте заявку в СервисДеск (в вашем MQL5 профиле слева в меню выберите кнопку  )

 
А заявку создать в сервисдекс невозможно, не открывается модальное окно для заполнения заявки. Пробовал разные браузеры.
 
jediru #:
А заявку создать в сервисдекс невозможно, не открывается модальное окно для заполнения заявки. Пробовал разные браузеры.
Эта тема стара как мир. https://www.mql5.com/ru/forum/625/page211#comment_58772686
Да, сервисдеск не работает.
Да, метаквоты забили на это.
Да метаквоты забили не только на это.
И, да, меня снова забанят за троллинг, потому, что банить легче, чем устранять баги ресурса.

PS. Видимо, Вы тот самый "некоторый пользователь" из числа тех, у кого не работает сервисдеск. https://www.mql5.com/ru/forum/501664
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