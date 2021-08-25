Кто либо анализировал алгоритмы топовых выйгрышных сратегий на маркете? - страница 2
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pipip17109:
Кто либо анализировал алгоритмы топовых выйгрышных сратегий на маркете?
Я анализировал.
Да и Граали есть... особенно в Тестере...
А вот в реале что-то их не видно...
Может в какой ветке уже разбирали что то подобное и есть конкретные описания
на маркете выигрывают:
или мартингейлы, прямые и скрытые. У них ручка стремительной дугой вверх. А то что в финале личное дело каждого.
А ты хорошо присмотрись к этим стратегиям, и задание, что в этих стратегиях работает не так,
90% этих стратегий они никак не используют стоп, я смотрел у них
робот сигналить, и постоянно пытается вытаскивать эквити плюс и держится это так в течение всего времени,
но проблема в том что все эти роботы до запуска тщательно тестировались и оптимизировались,
подгоняли их под определенные рамки, но рынок есть рынок
когда нибудь обязательно обойдет их алгоритм, затем съесть их пол депо на обед, а остальное на ужин.
А ты хорошо присмотрись к этим стратегиям, и задание, что в этих стратегиях работает не так,
90% этих стратегий они никак не используют стоп, я смотрел у них
робот сигналить, и постоянно пытается вытаскивать эквити плюс и держится это так в течение всего времени,
но проблема в том что все эти роботы до запуска тщательно тестировались и оптимизировались,
подгоняли их под определенные рамки, но рынок есть рынок
когда нибудь обязательно обойдет их алгоритм, затем съесть их пол депо на обед, а остальное на ужин.
Вот даже из интересного такую стратегию приведу - <...>
столько лет держится и норм, что тут не так?
Вот даже из интересного такую стратегию приведу - <...>
столько лет держится и норм, что тут не так?
1) Мониторинг ведётся с мая 2020, как сформирована линия баланса до этой даты не известно. В том смысле, что не видно какие просадки возникали.
2) С мая 2020 баланс изменился с 2241 до 3341, т.е. на 1100, при этом были пополнения на 750, т.е. прирост составил 350, или 15.6%
Лучше уж на бирже торговать. Во-первых, риск меньше. Во-вторых, доходность выше.