Кто либо анализировал алгоритмы топовых выйгрышных сратегий на маркете? - страница 2

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pipip17109:
Как человек зарабатывающий значительно больше 100 000 р в месяц, прошу вернуться к началу вопроса и не разводить срач, пожалуйста.

потратьте часть на образование. Выгодная инвестиция

 
pipip17109:

Кто либо анализировал алгоритмы топовых выйгрышных сратегий на маркете?

Я анализировал.
Потом эти "топовые сратегии" неожиданно обо[censored] слились, и я перестал их анализировать.
 
secret:
Я анализировал.
Потом эти "топовые сратегии" неожиданно обо[censored] слились, и я перестал их анализировать.
Есть же стратегии с долгими эквити по времени и низкими просадками при нормальной прибыли, как они могут сливатся? Тоесть кто то решил в моменте риски завысить больше 10% просадки за 3 года до 100 и слил? :)
 
pipip17109:
Есть же стратегии с долгими эквити по времени и низкими просадками при нормальной прибыли, как они могут сливатся? Тоесть кто то решил в моменте риски завысить больше 10% просадки за 3 года до 100 и слил? :)

Да и Граали есть... особенно в Тестере... 

А вот в реале что-то их не видно... 

 
Может в какой ветке уже разбирали что то подобное и есть конкретные описания

 
pipip17109:
Может в какой ветке уже разбирали что то подобное и есть конкретные описания

на маркете выигрывают:


или мартингейлы, прямые и скрытые. У них ручка стремительной дугой вверх. А то что в финале личное дело каждого.

 
pipip17109:
Есть же стратегии с долгими эквити по времени и низкими просадками при нормальной прибыли, как они могут сливатся? Тоесть кто то решил в моменте риски завысить больше 10% просадки за 3 года до 100 и слил? :)

А ты хорошо присмотрись к этим стратегиям, и задание, что в этих стратегиях работает не так,

90% этих стратегий они никак не используют стоп, я смотрел у них

робот сигналить, и постоянно пытается вытаскивать эквити плюс и держится это так в течение всего времени,

но проблема в том что все эти роботы до запуска тщательно тестировались и оптимизировались, 

подгоняли их под определенные рамки, но рынок есть рынок

когда нибудь обязательно обойдет их алгоритм, затем съесть их пол депо на обед, а остальное на ужин.

 
Вот смотрел и думал - ну ок, мартин оттестирован на несколько лет по часам, рынок во флете в целом долгосрочно - может по этому и выигрывают. Но не понимаю тогда другое - некоторые алго делают скажем 1 сделку в день в течении 30минут-пару часов по времени - значит на мартин не похоже... Или же оттестировали пусть будет какой то советник идеальный, запустили несколько настроек и какой то да вывез нормальную эквитие - может так? Ну ок, но тогда не понятно почему у некоторых стратегий низкая просадка скажем 5% за весь период. Мог бы конечно свалить на то что есть алго которые задействуют лишь немного от депо и мелкими лотами торгуют, но тоже не всегда встречается именно такой вариант. Поэтому и интересно как у них получается подбивать это все в красивую обертку.
 
Marat Zeidaliyev:

А ты хорошо присмотрись к этим стратегиям, и задание, что в этих стратегиях работает не так,

90% этих стратегий они никак не используют стоп, я смотрел у них

робот сигналить, и постоянно пытается вытаскивать эквити плюс и держится это так в течение всего времени,

но проблема в том что все эти роботы до запуска тщательно тестировались и оптимизировались, 

подгоняли их под определенные рамки, но рынок есть рынок

когда нибудь обязательно обойдет их алгоритм, затем съесть их пол депо на обед, а остальное на ужин.

Вот даже из интересного такую стратегию приведу - <...>

столько лет держится и норм, что тут не так?

 
pipip17109:

Вот даже из интересного такую стратегию приведу - <...>

столько лет держится и норм, что тут не так?

1) Мониторинг ведётся с мая 2020, как сформирована линия баланса до этой даты не известно. В том смысле, что не видно какие просадки возникали.

2) С мая 2020 баланс изменился с 2241 до 3341, т.е. на 1100, при этом были пополнения на 750, т.е. прирост составил 350, или 15.6%

Лучше уж на бирже торговать. Во-первых, риск меньше. Во-вторых, доходность выше.

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