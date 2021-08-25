Кто либо анализировал алгоритмы топовых выйгрышных сратегий на маркете? - страница 5
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Вообще я нагуглил сейчас кучу отзывов про сигналы на мт5 и вцелом мне все стало понятно. Вопросов даже больше и нет. Тут судя по отзывам половина дибилов сидит, вторая половина это мошенники. По сигналам нашел много инфы в сети, много отличных отзывов и схем на хорошие эквити.
Смотрю на маркете сново стало много выйгрышных стратегий которые по 2-3 года делают 10-50% годовых. Тем не менее подписчиков очень мало у них всех....
Первый вопрос - а что так, кто знает?
А второй вопрос такой - есть алгоритмы с большим кол-вом сделок - кто то может анализировал и может примерно сориентировать какие категории алгоритмов в составе находятся, а то описаний у авторов нет, роботы в продажах, то ли ерунда, то ли нет - непонятно с наскоку.
Собственно какие идеи по второму?
Думаю вопрос многим интересен будет и полезен.
У меня 500% в месяц, это скромно ящё!
Вообще я нагуглил сейчас кучу отзывов про сигналы на мт5 и вцелом мне все стало понятно. Вопросов даже больше и нет. Тут судя по отзывам половина дибилов сидит, вторая половина это мошенники. По сигналам нашел много инфы в сети, много отличных отзывов и схем на хорошие эквити.
Я думаю, что нельзя так судить.
Просто многие сигнал-провайдеры не могут (или не хотят, или не знают) как продвинуть свой сигнал вообще везде (а некоторым это и не надо).
А потенциальные подписчики многие имеют семью и регулярную работу, и они многие (особенно сейчас в англ) - большинство вообще новички.
Подробнее - можно прочитать со встроенным переводчиком одну страницу на англ форуме об этой, так сказать, психологической проблеме:
Сигнальный бизнес больше не работает
Смотрю на маркете сново стало много выйгрышных стратегий которые по 2-3 года делают 10-50% годовых. Тем не менее подписчиков очень мало у них всех....
Первый вопрос - а что так, кто знает?
А второй вопрос такой - есть алгоритмы с большим кол-вом сделок - кто то может анализировал и может примерно сориентировать какие категории алгоритмов в составе находятся, а то описаний у авторов нет, роботы в продажах, то ли ерунда, то ли нет - непонятно с наскоку.
Собственно какие идеи по второму?
Думаю вопрос многим интересен будет и полезен.
Вот Сигнал! На красном продал, На зеленом закрыл.
Извиняюсь, что встреваю в дискуссию.
Я думаю, что нельзя так судить.
Просто многие сигнал-провайдеры не могут (или не хотят, или не знают) как продвинуть свой сигнал вообще везде (а некоторым это и не надо).
А потенциальные подписчики многие имеют семью и регулярную работу, и они многие (особенно сейчас в англ) - большинство вообще новички.
Подробнее - можно прочитать со встроенным переводчиком одну страницу на англ форуме об этой, так сказать, психологической проблеме:
Сигнальный бизнес больше не работает
Да, заметл что раньше было много подписчиков а теперь очень мало стало, подумал может тренд на сам mt4 прошел, но вроде нет, не знаю как оценивать. У американцев точно свои терминалы везде есть, не знаю...
Вся молодежь полезла в биткоины. У них свои торговые площадки.
Вот Сигнал! На красном продал, На зеленом закрыл.
Надеюсь Дотянет ДО 109.60...
почему у некоторых стратегий низкая просадка скажем 5% за весь период.
Да, заметл что раньше было много подписчиков а теперь очень мало стало, подумал может тренд на сам mt4 прошел, но вроде нет, не знаю как оценивать. У американцев точно свои терминалы везде есть, не знаю...
По секрету всему свету: сигналы здесь используются для продвижения советников. Смысла зарабатывать на сигналах нет ни какого.