три манитора - страница 2

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Boris Gulikov:

Чем не угодил скрин постом выше вашего? Зачем что-то от чего-го откреплять?

Три монитора с тремя терминалами бывают либо в кино про Уолл Стрит, либо у болвана, который это кино смотрит! )))

Я видел и больше, когда зашёл в одну контору. Молодые люди в пиджаках, с деловым видом, показывали мне на мониторы и рассказывали про японские свечи. Я делал удивленные глаза и говорил, что сейчас принесу все деньги. 
 
Vladimir Baskakov:
Я видел и больше, когда зашёл в одну контору. Молодые люди в пиджаках, с деловым видом, показывали мне на мониторы и рассказывали про японские свечи. Я делал удивленные глаза и говорил, что сейчас принесу все деньги. 

Ну ты и лапоть! Надо было им рассказать про Элдера, доказавшего, что нужно только ТРИ монитора, а больше - это уже от лукавого.

p.s. деньги-то принес или заставляешь людей ждать?

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Shoker:

Ну ты и лапоть! Надо было им рассказать про Элдера, доказавшего, что нужно только ТРИ монитора, а больше - это уже от лукавого.

p.s. деньги-то принес или заставляешь людей ждать?

Продаю все в срочном порядке, надеюсь успею, пока ребята не передумали. Такая молодежь хорошая!
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Vladimir Baskakov:
Продаю все в срочном порядке, надеюсь успею, пока ребята не передумали. Такая молодежь хорошая!

+100500 )))

 
Evgeniy Chumakov:


что такое МАНИТОР?

Это же очевидно - происходит от слова мани)
 

Пелевин в одном романе называл МАНИТУ, и ничего, прокатило.

Только у него они не по три стояли.

 

Evgeniy Chumakov:


что такое МАНИТОР?

Dmitriy Skub:
Это же очевидно - происходит от слова мани)

Еще лучше было бы слово МАНИТЫР   от слова "тырить".

 
popov.sergey87:

подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается

Сначала надо физически подключить 3 мАнитора к системному блоку. Возможно, потребуются дополнительные видеокарты.
 
popov.sergey87:

подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается

Три монитора - это удобно

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