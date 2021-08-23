три манитора - страница 2
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Чем не угодил скрин постом выше вашего? Зачем что-то от чего-го откреплять?
Три монитора с тремя терминалами бывают либо в кино про Уолл Стрит, либо у болвана, который это кино смотрит! )))
Я видел и больше, когда зашёл в одну контору. Молодые люди в пиджаках, с деловым видом, показывали мне на мониторы и рассказывали про японские свечи. Я делал удивленные глаза и говорил, что сейчас принесу все деньги.
Ну ты и лапоть! Надо было им рассказать про Элдера, доказавшего, что нужно только ТРИ монитора, а больше - это уже от лукавого.
p.s. деньги-то принес или заставляешь людей ждать?
Ну ты и лапоть! Надо было им рассказать про Элдера, доказавшего, что нужно только ТРИ монитора, а больше - это уже от лукавого.
p.s. деньги-то принес или заставляешь людей ждать?
Продаю все в срочном порядке, надеюсь успею, пока ребята не передумали. Такая молодежь хорошая!
+100500 )))
что такое МАНИТОР?
Пелевин в одном романе называл МАНИТУ, и ничего, прокатило.
Только у него они не по три стояли.
Evgeniy Chumakov:
что такое МАНИТОР?
Dmitriy Skub:
Это же очевидно - происходит от слова мани)
Еще лучше было бы слово МАНИТЫР от слова "тырить".
подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается
подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается
Три монитора - это удобно