три манитора

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подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается

 

если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами  например Н1,Н4 и D и оцениваешь  по ним  открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:

3 экрана

 
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.
 
popov.sergey87:

подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается


что такое МАНИТОР?

 
примерно так и подозревал.но есть одно но!не могу третий терминал установить .все ж разные должны быть
Papa Vova:

если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами  например Н1,Н4 и D и оцениваешь  по ним  открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:

Ihor Herasko:
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.

так,три графика у меня так же открыты.частенько встречаю видео с тремя маниторами

 
Ihor Herasko:
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.

так и подозревал.спасибо большое

 
popov.sergey87:

так,три графика у меня так же открыты.частенько встречаю видео с тремя маниторами

С тремя мышками будет сложнее разобраться, даже не пытайтесь ;)

 
Ihor Herasko:
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.

вполне даже можно...

[Удален]  
popov.sergey87:

подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается

Я, конечно, дико извиняюсь, но ... когда Вы получите начальное образование, и будете знать как пишется слово "мОнитор", вот тогда Вы, без сомнения, разберётесь и как их подключать...

 
Papa Vova:

если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами  например Н1,Н4 и D и оцениваешь  по ним  открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:

Это не по-пацански.

Нада обязательна штобы было именно три манитора!

Один на 40 дюймов, второй на 50 дюймов, а третий, так уж и быть пусть будет 30-35 дюймов, но не меньше!

Три манитора, - тройной выйгрышъ!

 
Ihor Herasko:
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.

Чем не угодил скрин постом выше вашего? Зачем что-то от чего-го откреплять?

Три монитора с тремя терминалами бывают либо в кино про Уолл Стрит, либо у болвана, который это кино смотрит! )))

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