три манитора
если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами например Н1,Н4 и D и оцениваешь по ним открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:
подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается
что такое МАНИТОР?
если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами например Н1,Н4 и D и оцениваешь по ним открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.
так,три графика у меня так же открыты.частенько встречаю видео с тремя маниторами
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.
так и подозревал.спасибо большое
так,три графика у меня так же открыты.частенько встречаю видео с тремя маниторами
С тремя мышками будет сложнее разобраться, даже не пытайтесь ;)
подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается
Я, конечно, дико извиняюсь, но ... когда Вы получите начальное образование, и будете знать как пишется слово "мОнитор", вот тогда Вы, без сомнения, разберётесь и как их подключать...
если я понимаю что то? то торговая система 3 монитора это не то что перед тобой три монитора стоит, а то что ты пользуешься тремя разными таймфреймами например Н1,Н4 и D и оцениваешь по ним открытие позиций или закрытие позиций выглядит примерно так:
Это не по-пацански.
Нада обязательна штобы было именно три манитора!
Один на 40 дюймов, второй на 50 дюймов, а третий, так уж и быть пусть будет 30-35 дюймов, но не меньше!
Три манитора, - тройной выйгрышъ!
Графики в терминале не открепляются от самого приложения, как это можно сделать с окнами типа Навигатор, Обзор рынка и т. п. Поэтому придется открывать три терминала и каждый из них перетаскивать на отдельный монитор.
Чем не угодил скрин постом выше вашего? Зачем что-то от чего-го откреплять?
Три монитора с тремя терминалами бывают либо в кино про Уолл Стрит, либо у болвана, который это кино смотрит! )))
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подскажите пожалуйста,как на три манитора поставить графики.могу только на одном.на два и три вообще не получается