Ошибка при компиляции с помощью MQL5 Cloud Protector - страница 2
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Провел тесты в Windows 11 и на 3014 и на 3016 билдах:
Обновил МТ5 до билда 3014 (домашний компьютер), переключил интернет на другого провайдера, и все равно ошибка:
Вчера работало через раз (поэтому в ветку ничего не постил, думал, что исправляется).
Сегодня обновил МТ5 до 3016 билда, и та же ошибка:
В англ части форума две ветки на эту тему:
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PS:
Может, большая нагрузка на тот сервер ... потому что сейчас, наверное, пробуют все, кто сейчас на форуме онлайн :)
Да, у меня тоже все исправилось (домашний компьютер, проверил МТ4 и МТ5):
Да, мы исправили одну неприятную ошибку.
Сейчас должно все работать.
Да, мы исправили одну неприятную ошибку.
Сейчас должно все работать.
опять не работает, уже несколько дней
опять не работает, уже несколько дней
Какую билд MetaEditor используете?
Какую билд MetaEditor используете?
build 3280 (и редактор и МТ)
Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x Intel Core2 Quad Q9650 @ 3.00GHz, 4 / 7 Gb memory, 165 / 476 Gb disk, admin, GMT+2