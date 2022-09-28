Ошибка при компиляции с помощью MQL5 Cloud Protector - страница 2

Новый комментарий
 

Провел тесты в Windows 11 и на 3014 и на 3016 билдах:

Выпуск  Windows 11 Домашняя
Версия  21H2
Дата установки  ‎29.‎07.‎2021
Сборка ОС       22000.120
Взаимодействие  Windows Feature Experience Pack 1000.22000.120.0
Терминал Код Результат 
MetaTrader 5 x64 build 3014 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 816 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 [data folder]\MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 Ошибок нет 
MetaTrader 5 x64 build 3014 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 816 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


 iRVI Expert 2
Ошибок нет 
MetaTrader 5 x64 build 3016 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 815 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075


[data folder]\MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.mq5 Ошибок нет
  
MetaTrader 5 x64 build 3016 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 22000, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 25 / 31 Gb memory, 815 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
 iRVI Expert 2 Ошибок нет
iRVI Expert 2
iRVI Expert 2
  • www.mql5.com
Стратегия по индикатору iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Закрытие противоположных позиций. Развитие первой версии
 
Sergey Golubev:

Обновил МТ5 до билда 3014 (домашний компьютер), переключил интернет на другого провайдера, и все равно ошибка:

Вчера работало через раз (поэтому в ветку ничего не постил, думал, что исправляется).
Сегодня обновил МТ5 до 3016 билда, и та же ошибка:



update C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished
MetaTrader 5 x64 build 3016 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Celeron N4020  @ 1.10GHz, 0 / 3 Gb memory, 60 / 118 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+1
C:\Users\sgolo\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

В англ части форума две ветки на эту тему:

---------------

PS:
Может, большая нагрузка на тот сервер ... потому что сейчас, наверное, пробуют все, кто сейчас на форуме онлайн :)

    Compiling Cloud Protect: sending request to protector server error (0-0, #0)
    Compiling Cloud Protect: sending request to protector server error (0-0, #0)
    • 2021.08.10
    • www.mql5.com
    It is many days that I have this problem in compiling with Cloud Protect. Also for default indicator, not my code. Someone else...
     
    MQL protect у меня везде заработал и на ZOMRO и на VDSina, только что проверил
     

    Да, у меня тоже все исправилось (домашний компьютер, проверил МТ4 и МТ5):

     

    Да, мы исправили одну неприятную ошибку.

    Сейчас должно все работать.

     
    Renat Fatkhullin #:

    Да, мы исправили одну неприятную ошибку.

    Сейчас должно все работать.

    опять не работает, уже несколько дней

    1

     
    Taras Slobodyanik #:

    опять не работает, уже несколько дней

    Какую билд MetaEditor используете?

     
    Ilyas #:

    Какую билд MetaEditor используете?

    build 3280 (и редактор и МТ)

    Windows 7 Service Pack 1 build 7601, 4 x Intel Core2 Quad  Q9650 @ 3.00GHz, 4 / 7 Gb memory, 165 / 476 Gb disk, admin, GMT+2

    2


    12
    Новый комментарий