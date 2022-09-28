Ошибка при компиляции с помощью MQL5 Cloud Protector

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Добрый день, вопрос по поводу данной ошибки:

cloud server error

На удаленном компьютере (арендуемый ВПС сервер) перестал компилироваться советник с помощью сервиса MQL protector, обычная компиляция работает без проблем, если же производить компиляцию через сервис MQL Cloud Protector на домашнем компьютере, работает без проблем. Такая проблема уже была раза 2 в течение года, и самопроизвольно устранялась в течение 1-2 часов, поэтому грешу на проблемы касаемо серверной части, но в этот раз прошел уже целый день, а проблема не устраняется.

Арендуемый ВПС сервер располагается в Нидерландах, попробовал проделать на другом арендуемом ВПС сервере, тоже располагаемый в Нидерландах, тоже самое, таже ошибка. В качестве эксперимента у того же провайдера попробовал на ВПС сервере, располагаемый территориально в Дата центре в России в Москве, в этом случае проблем с компиляцией нет с помощью MQL Cloud.

Поэтому склоняюсь что эта ошибка все таки на стороне сервера MQL Cloud, в общем, когда эта ошибка будет устранена?

 
Vladimir Smorodintsev:

Арендуемый ВПС сервер располагается в Нидерландах, попробовал проделать на другом арендуемом ВПС сервере, тоже располагаемый в Нидерландах, тоже самое, таже ошибка. В качестве эксперимента у того же провайдера попробовал на ВПС сервере, располагаемый территориально в Дата центре в России в Москве, в этом случае проблем с компиляцией нет с помощью MQL Cloud.

Поэтому склоняюсь что эта ошибка все таки на стороне сервера MQL Cloud, в общем, когда эта ошибка будет устранена?

Провайдер с серверами в Нидерландах случайно называется не ZOMRO

 
Janis Ozols:

Провайдер с серверами в Нидерландах случайно называется не ZOMRO

И он в том числе, пробовал еще на провайдере VDSina, те что располагаются в Нидерландах, тоже самое, в дата центре в России, проблем нет, взял подцепился Wireshark на проблемном сервер, посмотреть что происходит, вот запросы идущие до сервера:

До сервера

Вот пакеты идущие от сервера:

От сервера


Даже после появления ошибки, т.е. процесс уже все видно провалился, он продолжает взаимную связь обменами или восстановлениями связи, хз как эту хрень назвать, в общем проблема актуальна до сих пор.

 
Я не знаю может я не туда пишу, есть проблема и мне надо выяснить у разработчиков, пути ее устранения или чтоб они ее решили, если она на их стороне, или хоть как то прокомментировали, существует какая то прямая связь?
 
Vladimir Smorodintsev:
Я не знаю может я не туда пишу, есть проблема и мне надо выяснить у разработчиков, пути ее устранения или чтоб они ее решили, если она на их стороне, или хоть как то прокомментировали, существует какая то прямая связь?
Zomro и вся его подсеть давно заблокирована за нарушения.
 
Vladimir Karputov:
Zomro и вся его подсеть давно заблокирована за нарушения.

Стоит ли трактовать это что Vdsina тоже заблокирована за нарушения?

 
Vladimir Smorodintsev:

Стоит ли трактовать это что Vdsina тоже заблокирована за нарушения?

Это не известно.
У меня из домашнего компьютера не получается.
Сейчас обновлю МТ5 до билда 3014, сменю интернет на другой, и попробую (в англоязычной ветке пробовали на МТ4).
 
Sergey Golubev:
Это не известно.
У меня из домашнего компьютера не получается.
Сейчас обновлю МТ5 до билда 3014, сменю интернет на другой, и попробую (в англоязычной ветке пробовали на МТ4).

Обновил МТ5 до билда 3014 (домашний компьютер), переключил интернет на другого провайдера, и все равно ошибка:

 
Vladimir Karputov:
Zomro и вся его подсеть давно заблокирована за нарушения.

У меня такая же проблема с подключением с домашнего ПК (поставщик кабельной сети INEA в Польше) и с сервера VPS, расположенного в центре OVH в Варшаве, Польша.

 
Marcin Madrzak:

У меня такая же проблема с подключением с домашнего ПК (поставщик кабельной сети INEA в Польше) и с сервера VPS, расположенного в центре OVH в Варшаве, Польша.

  При использовании вызовов ДЛЛ в советнике   всегда сервер клод-протект возвращает ошибку
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