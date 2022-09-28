Ошибка при компиляции с помощью MQL5 Cloud Protector
Арендуемый ВПС сервер располагается в Нидерландах, попробовал проделать на другом арендуемом ВПС сервере, тоже располагаемый в Нидерландах, тоже самое, таже ошибка. В качестве эксперимента у того же провайдера попробовал на ВПС сервере, располагаемый территориально в Дата центре в России в Москве, в этом случае проблем с компиляцией нет с помощью MQL Cloud.
Поэтому склоняюсь что эта ошибка все таки на стороне сервера MQL Cloud, в общем, когда эта ошибка будет устранена?
Провайдер с серверами в Нидерландах случайно называется не ZOMRO?
Провайдер с серверами в Нидерландах случайно называется не ZOMRO?
И он в том числе, пробовал еще на провайдере VDSina, те что располагаются в Нидерландах, тоже самое, в дата центре в России, проблем нет, взял подцепился Wireshark на проблемном сервер, посмотреть что происходит, вот запросы идущие до сервера:
Вот пакеты идущие от сервера:
Даже после появления ошибки, т.е. процесс уже все видно провалился, он продолжает взаимную связь обменами или восстановлениями связи, хз как эту хрень назвать, в общем проблема актуальна до сих пор.
Я не знаю может я не туда пишу, есть проблема и мне надо выяснить у разработчиков, пути ее устранения или чтоб они ее решили, если она на их стороне, или хоть как то прокомментировали, существует какая то прямая связь?
Да, действительно тут что-то не так.
На англ форуме тоже ветка есть:
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Компиляция Cloud Protect: ошибка отправки запроса на сервер защиты (0-0, # 0)
Ален Верлейен , 2021.08.10 16:34Только попробовал, подтверждаю проблему.
Zomro и вся его подсеть давно заблокирована за нарушения.
Стоит ли трактовать это что Vdsina тоже заблокирована за нарушения?
Стоит ли трактовать это что Vdsina тоже заблокирована за нарушения?
У меня из домашнего компьютера не получается.
Сейчас обновлю МТ5 до билда 3014, сменю интернет на другой, и попробую (в англоязычной ветке пробовали на МТ4).
Это не известно.
У меня из домашнего компьютера не получается.
Сейчас обновлю МТ5 до билда 3014, сменю интернет на другой, и попробую (в англоязычной ветке пробовали на МТ4).
Обновил МТ5 до билда 3014 (домашний компьютер), переключил интернет на другого провайдера, и все равно ошибка:
Zomro и вся его подсеть давно заблокирована за нарушения.
У меня такая же проблема с подключением с домашнего ПК (поставщик кабельной сети INEA в Польше) и с сервера VPS, расположенного в центре OVH в Варшаве, Польша.
У меня такая же проблема с подключением с домашнего ПК (поставщик кабельной сети INEA в Польше) и с сервера VPS, расположенного в центре OVH в Варшаве, Польша.
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Добрый день, вопрос по поводу данной ошибки:
На удаленном компьютере (арендуемый ВПС сервер) перестал компилироваться советник с помощью сервиса MQL protector, обычная компиляция работает без проблем, если же производить компиляцию через сервис MQL Cloud Protector на домашнем компьютере, работает без проблем. Такая проблема уже была раза 2 в течение года, и самопроизвольно устранялась в течение 1-2 часов, поэтому грешу на проблемы касаемо серверной части, но в этот раз прошел уже целый день, а проблема не устраняется.
Арендуемый ВПС сервер располагается в Нидерландах, попробовал проделать на другом арендуемом ВПС сервере, тоже располагаемый в Нидерландах, тоже самое, таже ошибка. В качестве эксперимента у того же провайдера попробовал на ВПС сервере, располагаемый территориально в Дата центре в России в Москве, в этом случае проблем с компиляцией нет с помощью MQL Cloud.
Поэтому склоняюсь что эта ошибка все таки на стороне сервера MQL Cloud, в общем, когда эта ошибка будет устранена?