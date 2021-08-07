5 candle in M1 - страница 2
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Не встречал пропусков в живую. А что терминал рисует? вроде при отсутствии тиков в течении минуты новый следующий бар он должен нарисовать на правильном времени? А на месте пропуска тиков не должно быть бара.
Вместо того, что бы писать вот этот ответ, взять и покрутить график - поискать пропуски, слабо?
На минутка часто бывают пропуски баров, ваш метод сработает не всегда полностью.
Да, так и есть: GBPUSD,M1 2021.08.02 00.00.00 - M1 начались с 03 минуты
А вот вариант через iBarShift - сравнивается результат для расчётного бара и бара который (на графике) находится левее:
Теперь, даже если есть пропуски по M1, линии отрисуется
Спасибо!
Вместо того, что бы писать вот этот ответ, взять и покрутить график - поискать пропуски, слабо?
да, не так много времени к сожалению)
Да, так и есть: GBPUSD,M1 2021.08.02 00.00.00 - M1 начались с 03 минуты
Понятно, спасибо))) Да, на пропущенном баре рисовать не будет, тиков же нет и нет данных бара (полагал что при пропуске бара ОХЛС нулевые а время открытия бара пишется, ошибался видимо), второй вариант правильно сдвигает)
на что только нейдут - из мальчика превращаются в девочку. Ели почитать все сообщения данного автора ( ZARA ) - очень часто выскакивает от лица мальчика.
Это моя мама. Я его сын.
Я на базе Вашего скрипта создал индикатор:
Понятно на М5. Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы нарисовать линию на 3-й свече? Например: 15:03, 15:08, 15:13, 15:18 и ...
Это моя мама. Я его сын.
А на аватаре тоже мама? Или сестра? Или дочь?