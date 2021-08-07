5 candle in M1 - страница 2

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Valeriy Yastremskiy:

Не встречал пропусков в живую. А что терминал рисует? вроде при отсутствии тиков в течении минуты новый следующий бар он должен нарисовать на правильном времени? А на месте пропуска тиков не должно быть бара.

Вместо того, что бы писать вот этот ответ, взять и покрутить график - поискать пропуски, слабо?

 
Dmitry Fedoseev:

На минутка часто бывают пропуски баров, ваш метод сработает не всегда полностью.

Да, так и есть:  GBPUSD,M1 2021.08.02 00.00.00 - M1 начались с 03 минуты


 

А вот вариант через iBarShift - сравнивается результат для расчётного бара и бара который (на графике) находится левее:

   for(int i=limit; i>=0; i--)
     {
      int i_bar_shift_prev=iBarShift(Symbol(),PERIOD_M5,time[i+1],false);
      if(i_bar_shift_prev<0)
         return(0);
      int i_bar_shift=iBarShift(Symbol(),PERIOD_M5,time[i],false);
      if(i_bar_shift<0)
         return(0);
      //---
      if(i_bar_shift_prev>i_bar_shift)
        {
         if(m_last_time<time[i])
           {
            m_last_time=time[i];
            string name=TimeToString(time[i],TIME_DATE|TIME_MINUTES);
            ObjectCreate(ChartID(),name,OBJ_VLINE,0,time[i],0);
           }
        }
     }


Теперь, даже если есть пропуски по M1, линии отрисуется

Dmitry Fedoseev:

Спасибо!

 
Dmitry Fedoseev:

Вместо того, что бы писать вот этот ответ, взять и покрутить график - поискать пропуски, слабо?

да, не так много времени к сожалению)

 
Vladimir Karputov:

Да, так и есть:  GBPUSD,M1 2021.08.02 00.00.00 - M1 начались с 03 минуты


Понятно, спасибо))) Да, на пропущенном баре рисовать не будет, тиков же нет и нет данных бара (полагал что при пропуске бара ОХЛС нулевые а время открытия бара пишется, ошибался видимо), второй вариант правильно сдвигает)

[Удален]  
на что только нейдут - из мальчика превращаются в девочку. Ели почитать все сообщения данного автора ( ZARA ) - очень часто выскакивает от лица мальчика.
 
SanAlex:
на что только нейдут - из мальчика превращаются в девочку. Ели почитать все сообщения данного автора ( ZARA ) - очень часто выскакивает от лица мальчика.

Это моя мама. Я его сын.

 
Vladimir Karputov:

Я на базе Вашего скрипта создал индикатор:


Понятно на М5. Подскажите пожалуйста, что сделать, чтобы нарисовать линию на 3-й свече? Например: 15:03, 15:08, 15:13, 15:18 и ...

 
iBarShift - затратная функция. В данном случае ее применение - как стрельба их пушки по мухам.
 
ZARA:

Это моя мама. Я его сын.

А на аватаре тоже мама? Или сестра? Или дочь?

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