Ребята какими форекс технологиями вы обладаете? - страница 2
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Секретными :)
у вас есть секретные технологии выложите пожалуйста
у вас есть секретные технологии выложите пожалуйста
Только больше ни кому не рассказывайте.
Моя секретная технология это держатся подальше от форекса.
сантехника на форекс -- трубопроводом обкладывать график
про сантехнику на форекс через пятое калено жидкость не течёт это правило номер один
Привет!
Откройте такой график. Допустим ЕвроДолл Н1.
Именно фон черный и бары зеленые.
Затем в настройке графика цвет баров меняйте на красное.
И увидите местами редкие зеленые бары - Price Action. Я сам просто добавил стрелки для наглядности как поймать сигнал.
Никому об этом не говорите.
Никто не знает об этом... пока что.
Это "клондайк" для скальперов.
Более секретного секрета на форекс думаю нет.
у вас есть секретные технологии выложите пожалуйста
Есть такая, называется
ЗАВОД!
Трейдеры. Художественный фильм.