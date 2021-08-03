Ребята какими форекс технологиями вы обладаете?

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выкладывайте не стесняйтесь
 
вот же дивергенция есть она часто встречается после неё разворот тренда
 
вот же индикатор RSI когда от достигнет верхнего или нижнего экстремума то совершать сделку
 

Поиск по mql5 порталу -

дивергенция:

  • статьи в поиске тут;
  • КодаБаза в поиске тут
  • Поиск по форуму и Маркету - аналогично.

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То есть, все тут давно описано (статьи, видео, КодаБаза, Маркет, документация).

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Многое описано в документации (тоже можно найти по поиску).
Например, про RSI:
Справочник MQL5 - Стандартная библиотека - Модули стратегий - Модули торговых сигналов - Сигналы осциллятора - Relative Strength Index
 
для форекса нужно разработать какой нибудь супер
 

логика всему голова
 
график состоит из прямых некий такой фильтр с настройками
[Удален]  

последние технологии здесь 

Снимок

 
лучше не надо
 
Секретными :)
 
ребята посмотрите фантастический фильм может что то придет в голову из технологий
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