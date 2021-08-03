Ребята какими форекс технологиями вы обладаете?
выкладывайте не стесняйтесь
вот же дивергенция есть она часто встречается после неё разворот тренда
вот же индикатор RSI когда от достигнет верхнего или нижнего экстремума то совершать сделку
Поиск по mql5 порталу -
дивергенция:
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То есть, все тут давно описано (статьи, видео, КодаБаза, Маркет, документация).----------------
Например, про RSI:
Справочник MQL5 - Стандартная библиотека - Модули стратегий - Модули торговых сигналов - Сигналы осциллятора - Relative Strength Index
для форекса нужно разработать какой нибудь супер
логика всему голова
график состоит из прямых некий такой фильтр с настройками
последние технологии здесь
лучше не надо
Секретными :)
ребята посмотрите фантастический фильм может что то придет в голову из технологий
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