Ребята какими форекс технологиями вы обладаете? - страница 3
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Истина туда сюда
ребята я пишу на visual basic на форексе приделал его к метатрейдеру(через разделяемую область памяти) это простой язык удобный
И что получилось? ордера выставлять закрывать модифицировать, отложки всякие получается управлять? скачать / получать тики / бары для расчета ... что с басика можете делать на своем счету.
Привет!
Откройте такой график. Допустим ЕвроДолл Н1.
Именно фон черный и бары зеленые.
Затем в настройке графика цвет баров меняйте на красное.
И увидите местами редкие зеленые бары - Price Action. Я сам просто добавил стрелки для наглядности как поймать сигнал.
Никому об этом не говорите.
Никто не знает об этом... пока что.
Это "клондайк" для скальперов.
Более секретного секрета на форекс думаю нет.
Это секретная технология киностудии "приват"