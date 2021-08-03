Ребята какими форекс технологиями вы обладаете? - страница 3

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Globus_3:
Истина туда сюда
Без конструктива тебя забанят
 
Globus_3:
ребята я пишу на visual basic на форексе приделал его к метатрейдеру(через разделяемую область памяти) это простой язык удобный

И что получилось? ордера выставлять закрывать модифицировать, отложки всякие получается управлять? скачать / получать тики / бары для расчета ... что с басика можете делать на своем счету.

 
Alexander Ivanov:

Привет!

Откройте такой график. Допустим ЕвроДолл Н1.

Именно фон черный и бары зеленые.


Затем в настройке графика цвет баров меняйте на красное.


И увидите местами редкие зеленые бары - Price Action. Я сам просто добавил стрелки для наглядности как поймать сигнал.



Никому об этом не говорите.

Никто не знает об этом... пока что.

Это "клондайк" для скальперов.

Более секретного секрета на форекс думаю нет.

Еще как есть и не один. 
 
Использую правильные технологии с этого маркета заработал на все что хотел, сколько стоят Air Pods Max гуглим ,они звучат в паре с 12 Pro Max отлично. 
 
Истина туда сюда
весь конструктив что график ходит туда сюда вверх вниз и больше не чего нет на этом и основываться
 
Globus_3:
Истина туда сюда

Это секретная технология киностудии "приват"

 
то что на форексе есть синусоиды и косинусоиды sin cos 
и их можно продолжать экстраполировать в будущее с помощью робота
 
А вы похоже фантазер - знатный!!!!!!!
 
Globus_3:
то что на форексе есть синусоиды и косинусоиды sin cos 
и их можно продолжать экстраполировать в будущее с помощью робота
И без него и даже не только на форе, где угодно. 
 
Машина времени
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