Возможен ли такой индикатор? (MQL4)

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Обезьяна с гранатой = я и программирование.

Новичок.Туповат.

Поэтому не судите строго, но критикуйте по-максимуму.

Буду очень благодарен =]]]



В учебнике приводится пример индикатора, соединяющего двумя линиями максимумы и минимумы баров (рис A).

А я хочу, чтобы ОДНА линия соединяла максимум предыдущего разворотного бара с минимумом следующего при нисходящем движении

или минимум предыдущего разворотного бара с максимумом следующего при восходящем движении (рис В).

Это не ZigZag, хоть и похоже. 

ZigZag рассчитывает среднее, а я хочу сделать так, чтобы индикатор был привязан только к барам без всяких расчётов.

 

Можно конечно, но вот такой момент как правильно, как вы нарисовали или как я пририсовал синим цветом? И почему?


 
Alexey Viktorov:

Можно конечно, но вот такой момент как правильно, как вы нарисовали или как я пририсовал синим цветом? И почему?


Здравствуйте!)


Правильно (для данной темы, естественно) именно так, как я нарисовал. Там есть чёткая логика.

 

А эти как объясните?


 
Alexey Viktorov:

А эти как объясните?


Да, понимаю вопрос. В этом есть немалая сложность. Если описывать кодом, мозги сломать можно)))

 
Peperoni:

Да, понимаю вопрос. В этом есть немалая сложность. Если описывать кодом, мозги сломать можно)))

М. Ботвинник в одном интервью сказал, что компьютер это идиот. Ломать ему нечего, но впихнуть в него невпихуемое не каждому по силам.

 
Alexey Viktorov:

М. Ботвинник в одном интервью сказал, что компьютер это идиот. Ломать ему нечего, но впихнуть в него невпихуемое не каждому по силам.

Вот-вот.

Поэтому и задал вопрос опытным людям здесь: возможен ли такой индикатор, или не стоит пытаться.

 
Peperoni:

Вот-вот.

Поэтому и задал вопрос опытным людям здесь: возможен ли такой индикатор, или не стоит пытаться.

Наверное возможен, если не будет неоднозначных решений. А чтобы это понять надо во всё это вникать на всю глубину понимания. А программирование это не только написание кода, но главное, общение с заказчиком, понимание его мыслей, объяснений и проверка полученного результата. Так-что это будет не дёшево. И сначала надо хорошо подумать, а надо-ли оно, если «закрепление» происходит после того как………

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