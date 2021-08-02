Возможен ли такой индикатор? (MQL4)
Можно конечно, но вот такой момент как правильно, как вы нарисовали или как я пририсовал синим цветом? И почему?
Можно конечно, но вот такой момент как правильно, как вы нарисовали или как я пририсовал синим цветом? И почему?
Здравствуйте!)
Правильно (для данной темы, естественно) именно так, как я нарисовал. Там есть чёткая логика.
А эти как объясните?
Да, понимаю вопрос. В этом есть немалая сложность. Если описывать кодом, мозги сломать можно)))
Да, понимаю вопрос. В этом есть немалая сложность. Если описывать кодом, мозги сломать можно)))
М. Ботвинник в одном интервью сказал, что компьютер это идиот. Ломать ему нечего, но впихнуть в него невпихуемое не каждому по силам.
М. Ботвинник в одном интервью сказал, что компьютер это идиот. Ломать ему нечего, но впихнуть в него невпихуемое не каждому по силам.
Вот-вот.
Поэтому и задал вопрос опытным людям здесь: возможен ли такой индикатор, или не стоит пытаться.
Вот-вот.
Поэтому и задал вопрос опытным людям здесь: возможен ли такой индикатор, или не стоит пытаться.
Наверное возможен, если не будет неоднозначных решений. А чтобы это понять надо во всё это вникать на всю глубину понимания. А программирование это не только написание кода, но главное, общение с заказчиком, понимание его мыслей, объяснений и проверка полученного результата. Так-что это будет не дёшево. И сначала надо хорошо подумать, а надо-ли оно, если «закрепление» происходит после того как………
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Обезьяна с гранатой = я и программирование.
Новичок.Туповат.
Поэтому не судите строго, но критикуйте по-максимуму.
Буду очень благодарен =]]]
В учебнике приводится пример индикатора, соединяющего двумя линиями максимумы и минимумы баров (рис A).
А я хочу, чтобы ОДНА линия соединяла максимум предыдущего разворотного бара с минимумом следующего при нисходящем движении
или минимум предыдущего разворотного бара с максимумом следующего при восходящем движении (рис В).
Это не ZigZag, хоть и похоже.
ZigZag рассчитывает среднее, а я хочу сделать так, чтобы индикатор был привязан только к барам без всяких расчётов.