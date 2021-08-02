Что с нагрузкой ? - страница 2
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так и делал. Последний скриншот именно с подобным прореживанием
как вариант перепишите код скрипта в эксперт или в индикатор, возможно, что то с приоритетами выполнения MQL-программ
ЗЫ: нужно поискать коды бенчмарков от создателей, кажется в статьях были, с ними нужно поэкспериментировать - в общем нужны исходники
как вариант перепишите код скрипта в эксперт или в индикатор, возможно, что то с приоритетами выполнения MQL-программ
ЗЫ: нужно поискать коды бенчмарков от создателей, кажется в статьях были, с ними нужно поэкспериментировать - в общем нужны исходники
когда без IsStopped и всякой промежуточной печати скрипт ведёт себя именно так как должен работать "числогрыз",
то не стоит мучаться, очевидно что IsStopped использует блокировки. Хотя ожидал что он просто atomic читает.
Так а на скорость как влияет переключение между ядрами?
Может, оно тормозит процесс на пару процентов?
у меня стабильно поток загружено в тестере. Правда не могу сказать, какие функции используются
Так а на скорость как влияет переключение между ядрами?
Может, оно тормозит процесс на пару процентов?
да, там торможение небольшое совсем.
Максимум - какие-нить кеши изредка сбиваются и нано-расходы на саму миграцию/лишнюю-смену-контекстов.
В основном само поведение было непонятно. А когда непонятно это плохо :-)
Мне показалось или MT меняет приоритеты в зависимости от "активности" активной вкладки/окна ?
- в одном окне запускается скрипт с "тяжёлыми" рассчётами
- так как в том окне делать пока нечего, переключается вкладка, в новой меняем таймфрейм и запускается скрипт с "лёгкими" рассчётами и много рисующий
- вуалля - пока так кувыркаемся, "тяжёлый" рассчёт практически простаивает.
ребята для форекса нужен компьютер помощнее
у меня 16 ядерный
особенно гигагерц важен