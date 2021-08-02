Что с нагрузкой ? - страница 2

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Maxim Kuznetsov:

так и делал. Последний скриншот именно с подобным прореживанием

как вариант перепишите код скрипта в эксперт или в индикатор, возможно, что то с приоритетами выполнения MQL-программ

ЗЫ: нужно поискать коды бенчмарков от создателей, кажется в статьях были, с ними нужно поэкспериментировать - в общем нужны исходники

 
Igor Makanu:

как вариант перепишите код скрипта в эксперт или в индикатор, возможно, что то с приоритетами выполнения MQL-программ

ЗЫ: нужно поискать коды бенчмарков от создателей, кажется в статьях были, с ними нужно поэкспериментировать - в общем нужны исходники

когда без IsStopped и всякой промежуточной печати скрипт ведёт себя именно так как должен работать "числогрыз",

то не стоит мучаться, очевидно что IsStopped использует блокировки. Хотя ожидал что он просто atomic читает.

 
Maxim Kuznetsov:

Так а на скорость как влияет переключение между ядрами?

Может, оно тормозит процесс на пару процентов?

 

у меня стабильно поток загружено в тестере. Правда не могу сказать, какие функции используются


 
Кстати, да. Есть же тестер. Можно еще в нем запускать.
 
Andrey Khatimlianskii:

Так а на скорость как влияет переключение между ядрами?

Может, оно тормозит процесс на пару процентов?

да, там торможение небольшое совсем. 

Максимум - какие-нить кеши изредка сбиваются и нано-расходы на саму миграцию/лишнюю-смену-контекстов.

В основном само поведение было непонятно. А когда непонятно это плохо :-)

 

Мне показалось или MT меняет приоритеты в зависимости от "активности" активной вкладки/окна ?

- в одном окне запускается скрипт с "тяжёлыми" рассчётами

- так как в том окне делать пока нечего, переключается вкладка, в новой меняем таймфрейм и запускается скрипт с "лёгкими" рассчётами и много рисующий

- вуалля - пока так кувыркаемся, "тяжёлый" рассчёт практически простаивает. 

 

ребята для форекса нужен компьютер помощнее

у меня 16 ядерный

особенно гигагерц важен

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