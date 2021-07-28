Вывод гистограммы индикатора с помощью CHistogramChart
Нужно привязываться к барам, да.
Вот тут реализовано — https://www.mql5.com/ru/code/22164
Easy Canvas
- www.mql5.com
Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.
Andrey Khatimlianskii:
Нужно привязываться к барам, да.
Вот тут реализовано — https://www.mql5.com/ru/code/22164
С этой библиотекой я давно знаком.
Решил не усложнять сложное. Написал свой класс на основе CCanvas. Для рисования гистограммы использую два массива, сигал MACD и время открытия баров.
bool drawHistogram(const datetime &_time[], const double &_value[], const uint &_colors[], const int &_colorIndexes[], int _length)
В результате гистограмма выводится абсолютно синхронно.
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Здравствуйте. Пробую выводить гистограмму индикатора MACD на канву объекта CHistogramChart. Но не знаю, как синхронизировать гистограмму CHistogramChart с барами на графике.
Вот, что у меня получилось:
На скриншоте видно, что в левой и правой части присутствуют нежелательные отступы. А также сама гистограмма сильно сжата. Она не совпадает с барами графика при любом его масштабе.
Как можно сделать так, чтобы штрихи гистограммы чётко совпадали с барами на графике? Или без написания своего метода рисования гистограммы никак не обойтись?