Вывод гистограммы индикатора с помощью CHistogramChart

Новый комментарий
 

Здравствуйте. Пробую выводить гистограмму индикатора MACD на канву объекта CHistogramChart. Но не знаю, как синхронизировать гистограмму CHistogramChart с барами на графике.

Вот, что у меня получилось:


На скриншоте видно, что в левой и правой части присутствуют нежелательные отступы. А также сама гистограмма сильно сжата. Она не совпадает с барами графика при любом его масштабе.

Как можно сделать так, чтобы штрихи гистограммы чётко совпадали с барами на графике? Или без написания своего метода рисования гистограммы никак не обойтись?

Файлы:
DrawMACD.mq5  7 kb
 

Нужно привязываться к барам, да.

Вот тут реализовано — https://www.mql5.com/ru/code/22164

Easy Canvas
Easy Canvas
  • www.mql5.com
Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.
 
Andrey Khatimlianskii:

Нужно привязываться к барам, да.

Вот тут реализовано — https://www.mql5.com/ru/code/22164

С этой библиотекой я давно знаком.

Решил не усложнять сложное. Написал свой класс на основе CCanvas. Для рисования гистограммы использую два массива, сигал MACD и время открытия баров. 

bool drawHistogram(const datetime &_time[], const double &_value[], const uint &_colors[], const int &_colorIndexes[], int _length)

В результате гистограмма выводится абсолютно синхронно.


Новый комментарий