Рисовка Фибо по фраклатам - страница 3
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я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.
ахах, ясно ))) так как я и делаю впринциппе, но наличие ошибок в логе, вещает о том, что надо начать учить мат-часть все таки (((
чтоб понимать, что тыкать и где тыкать....
ахах, ясно ))) так как я и делаю впринциппе, но наличие ошибок в логе, вещает о том, что надо начать учить мат-часть все таки (((
чтоб понимать, что тыкать и где тыкать....
в логе одно предупреждение - ошибок нет! и предупреждение так задумано
\\\\\\\\\\\\\
2021.07.20 15:41:51.797 01 Fractals Fibo (EURUSD,D1) Alert: 01 Fractals Fibo.mq5 OnInit, ERROR <--тут что хочешь можно написать: Период графика не может быть равен или больше 'D1'!
в логе одно предупреждение - ошибок нет! и предупреждение так задумано
Я не про это. Тут все понятно. Тф ниже Д1.
вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246
вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246
я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.
Улыбнуло)
вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246
Индикатор очень лагает.... Вернее не так, при каждом переключении ТФ начинает перерисовывать на всей истории графика Фракталы и Сетку Фибо )
и в результате рисует Фибо не правильно
Так как слева от нижнего Фрактала сразу идет верхний фрактал, а индикатор нарисовал по следующему верхнему еще левее...
Индикатор очень лагает.... Вернее не так, при каждом переключении ТФ начинает перерисовывать на всей истории графика Фракталы и Сетку Фибо )
и в результате рисует Фибо не правильно
Так как слева от нижнего Фрактала сразу идет верхний фрактал, а индикатор нарисовал по следующему верхнему еще левее...
Так Вы это, внятно Владимиру объясните: мол фибо рисуется по наибольшему или наименьшему среди рядом стоящих фракталов...
Владимир при желании откроет код и исправит)
Так Вы это, внятно Владимиру объясните: мол фибо рисуется по наибольшему или наименьшему среди рядом стоящих фракталов...
Владимир при желании откроет код и исправит)