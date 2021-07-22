Рисовка Фибо по фраклатам - страница 3

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SanAlex:

я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.

ахах, ясно ))) так как я и делаю впринциппе, но наличие ошибок в логе, вещает о том, что надо начать учить мат-часть все таки (((

чтоб понимать, что тыкать и где тыкать....

[Удален]  
Андрей:

ахах, ясно ))) так как я и делаю впринциппе, но наличие ошибок в логе, вещает о том, что надо начать учить мат-часть все таки (((

чтоб понимать, что тыкать и где тыкать....

в логе одно предупреждение - ошибок нет! и предупреждение так задумано 

2021.07.20 08:32:03.852 01 Fractals Fibo (EURUSD,D1)    Alert: 01 Fractals Fibo.mq5 OnInit, ERROR: Период графика не может быть равен или больше 'D1'!

 \\\\\\\\\\\\\

2021.07.20 15:41:51.797 01 Fractals Fibo (EURUSD,D1)    Alert: 01 Fractals Fibo.mq5 OnInit, ERROR <--тут что хочешь можно написать: Период графика не может быть равен или больше 'D1'!

   if(Period()>=PERIOD_D1)
     {
      string err_text=(TerminalInfoString(TERMINAL_LANGUAGE)=="Russian")?
                      "Период графика не может быть равен или больше 'D1'!":
                      "The chart period cannot be equal to or greater than 'D1'!";
      Alert(__FILE__," ",__FUNCTION__,", ERROR <--тут что хочешь можно написать: ",err_text);
      glabal_error=true;
      return(INIT_SUCCEEDED);
     }


  

 
SanAlex:

в логе одно предупреждение - ошибок нет! и предупреждение так задумано 

   

Я не про это. Тут все понятно. Тф ниже Д1.
Я о том , что когда начинаю «кодить» наугад, то это чревато ошибками компиляции... а значит надо выучить азы построения языка и команд, ибо тогда что-то изменить не получится... даже такие элементарные вещи как цвет Уровней. Я вот посидел, потыкал... и нифига. 
В общем понимаю, что после блока Создание_Фибо надо вставить блок уточнения Настроек_Фибы, но не знаю нужно ли описание переменных из этого блока в начале кода или еще где-то.
[Удален]  
Андрей:
Я не про это. Тут все понятно. Тф ниже Д1.
Я о том , что когда начинаю «кодить» наугад, то это чревато ошибками компиляции... а значит надо выучить азы построения языка и команд, ибо тогда что-то изменить не получится... даже такие элементарные вещи как цвет Уровней. Я вот посидел, потыкал... и нифига. 
В общем понимаю, что после блока Создание_Фибо надо вставить блок уточнения Настроек_Фибы, но не знаю нужно ли описание переменных из этого блока в начале кода или еще где-то.

вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246

Fractals Fibo 2
Fractals Fibo 2
  • www.mql5.com
Индикатор строит графический объект OBJ_FIBO по двум последним фракталам
[Удален]  
вообще очень много есть примеров здесь https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=Fibo&module=mql5_module_codebase
 
SanAlex:

вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246

Ага. Владимира индикатор. Интересно. Спасибо за наводку.
Буду разбираться
 
SanAlex:

я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.

Улыбнуло)

 
SanAlex:

вот ещё есть пример https://www.mql5.com/ru/code/34246

Индикатор очень лагает.... Вернее не так, при каждом переключении ТФ начинает перерисовывать на всей истории графика Фракталы и Сетку Фибо )

и в результате рисует Фибо не правильно


Так как слева от нижнего Фрактала сразу идет верхний фрактал, а индикатор нарисовал по следующему верхнему еще левее...

 
Андрей:

Индикатор очень лагает.... Вернее не так, при каждом переключении ТФ начинает перерисовывать на всей истории графика Фракталы и Сетку Фибо )

и в результате рисует Фибо не правильно


Так как слева от нижнего Фрактала сразу идет верхний фрактал, а индикатор нарисовал по следующему верхнему еще левее...

Так Вы это, внятно Владимиру объясните: мол фибо рисуется по наибольшему или наименьшему среди рядом стоящих фракталов...

Владимир при желании откроет код и исправит)

 
VVT:

Так Вы это, внятно Владимиру объясните: мол фибо рисуется по наибольшему или наименьшему среди рядом стоящих фракталов...

Владимир при желании откроет код и исправит)

Первая версия индикатора просто летала, сколько бы не переключал ТФ. А тут зацикленность некорректная видать.  
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