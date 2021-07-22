Рисовка Фибо по фраклатам - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте. Интересует вопрос, можно ли сделать , чтоб на графике по утвержденным фракталам рисовалась Фибо? Ну и соответственно при появлении новых - текущая сетка перерисовывалась.
вот как пример https://www.mql5.com/ru/code/32079
а вот что у меня из примера получилось
вот как пример https://www.mql5.com/ru/code/32079
а вот что у меня из примера получилось
Мне вообще страшно представить код, который заставит фибу перерисовывать каждый раз на разных иструментах. При чем по указанному ТФ, чтоб при переключении на младший ТФ, фиба оставалась где и была
Абсолютно не страшно. Весь код рисования и переназначения уровней будет не больше 20 строк. Плюс код поиска фракталов на заданном периоде, ну и условия изменения координат фибки. Итого не более 70 строк.
Ну мне не совсем так
вот немного по лучше получается
Абсолютно не страшно. Весь код рисования и переназначения уровней будет не больше 20 строк. Плюс код поиска фракталов на заданном периоде, ну и условия изменения координат фибки. Итого не более 70 строк.
Но еще надо проверку на подтвержденность фрактала.. чтоб после него было две закрытых свечки.
Это и есть часть условия для изменения координат фибки.
вот немного по лучше получается
Вроде бы работает... но не выше ТФД1.
Да, кстати интересует, на каком первоначальном ТФ индикатор рисует сетку ?
Так как переключаясь по младшим ТФ, я вижу, что Сетка нарисована по диапазону фракталов стершего ТФ Н4. Скорее всего.
вот немного по лучше получается
Да и заметил еще одну вещь... Вот я обвел красным текущие фракталы (А и Б) по которым натянута сетка Фибо, но дальше есть еще один фрактал, который противоположный фракталу Б. Но сетка не перерисовалась.
вот немного по лучше получается
подскажите, а куда надо вставить код для настройки самой Фибо ?:
int levels = 3; // number of level lines double values[3] = {0.0,0.236,0.382}; // values of level lines color colors[3] = {clrAliceBlue,clrBlue,clrRed}; // color of level lines ENUM_LINE_STYLE styles[3] = {STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT}; // style of level lines int widths[3] = {1,2,3}; // width of level lines long chart_ID = 0; // chart's ID string name = "FiboLevels"; // object name FiboLevelsSet(levels, // number of level lines values, // values of level lines colors, // color of level lines styles, // style of level lines widths, // width of level lines chart_ID=0, // chart's ID name);
чтоб изменить цвет и толщину линий уровней.
и добавить/удалить нужные/ненужные уровни.
подскажите, а куда надо вставить код для настройки самой Фибо ?:
чтоб изменить цвет и толщину линий уровней.
и добавить/удалить нужные/ненужные уровни.
я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.