Рисовка Фибо по фраклатам - страница 2

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Андрей:
Здравствуйте. Интересует вопрос, можно ли сделать , чтоб на графике по утвержденным фракталам рисовалась Фибо? Ну и соответственно при появлении новых - текущая сетка перерисовывалась.

вот как пример https://www.mql5.com/ru/code/32079

а вот что у меня из примера получилось

Fractals Fibo 

Fibo Previous Day
Fibo Previous Day
  • www.mql5.com
Индикатор строит графический объект "Уровни Фибоначчи" по ценам предыдущего дня
Файлы:
Fractals_Fibo.mq5  25 kb
 
SanAlex:

вот как пример https://www.mql5.com/ru/code/32079

а вот что у меня из примера получилось

 

Ну мне не совсем так
 
Андрей:
Мне вообще страшно представить код, который заставит фибу перерисовывать каждый раз на разных иструментах. При чем по указанному ТФ, чтоб при переключении на младший ТФ, фиба оставалась где и была

Абсолютно не страшно. Весь код рисования и переназначения уровней будет не больше 20 строк. Плюс код поиска фракталов на заданном периоде, ну и условия изменения координат фибки. Итого не более 70 строк.

[Удален]  
Андрей:
Ну мне не совсем так

вот немного по лучше получается 

EURUSDM1

Файлы:
01_Fractals_Fibo.mq5  25 kb
 
Alexey Viktorov:

Абсолютно не страшно. Весь код рисования и переназначения уровней будет не больше 20 строк. Плюс код поиска фракталов на заданном периоде, ну и условия изменения координат фибки. Итого не более 70 строк.

Но еще надо проверку на подтвержденность фрактала.. чтоб после него было две закрытых свечки.
 
Андрей:
Но еще надо проверку на подтвержденность фрактала.. чтоб после него было две закрытых свечки.

Это и есть часть условия для изменения координат фибки.

 
SanAlex:

вот немного по лучше получается 


Вроде бы работает... но не выше ТФД1.

Да, кстати интересует, на каком первоначальном ТФ индикатор рисует сетку ?

Так как переключаясь по младшим ТФ, я вижу, что Сетка нарисована по диапазону фракталов стершего ТФ Н4. Скорее всего.

 
SanAlex:

вот немного по лучше получается 


Да и заметил еще одну вещь... Вот я обвел красным текущие фракталы (А и Б) по которым натянута сетка Фибо, но дальше есть еще один фрактал, который противоположный фракталу Б. Но сетка не перерисовалась.



 
SanAlex:

вот немного по лучше получается 


подскажите, а куда надо вставить код для настройки самой Фибо ?:


  int levels                 = 3;                                   // number of level lines
   double values[3]           = {0.0,0.236,0.382};                   // values of level lines
   color colors[3]            = {clrAliceBlue,clrBlue,clrRed};       // color of level lines
   ENUM_LINE_STYLE styles[3]  = {STYLE_SOLID,STYLE_DASH,STYLE_DOT};  // style of level lines
   int widths[3]              = {1,2,3};                             // width of level lines
   long chart_ID              = 0;                                   // chart's ID
   string name                = "FiboLevels";                        // object name
   FiboLevelsSet(levels,      // number of level lines
                 values,      // values of level lines
                 colors,      // color of level lines
                 styles,      // style of level lines
                 widths,      // width of level lines
                 chart_ID=0,  // chart's ID
                 name);

чтоб изменить цвет и толщину линий уровней.

и добавить/удалить нужные/ненужные уровни.

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Андрей:

подскажите, а куда надо вставить код для настройки самой Фибо ?:


чтоб изменить цвет и толщину линий уровней.

и добавить/удалить нужные/ненужные уровни.

я не соображаю в этом деле - методом тыканья объединил два индикатора, всё что я понял из собранных двух - что какие то уровни передвигает.

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