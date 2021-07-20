Хочу написать индикатор для рисовки на графике прямоугольника
Тяжело вообще такое сделать ?
Я так понимаю надо смотреть в сторону OBJ_RECTANGLE ,
Супер сложного ничего нет, но педалить нужно. OBJ_EDIT для полей ввода
Всем привет. Кто сможет помочь советом.
Хочу сделать индикатор в mql5 , чтоб на графике выбранной торговой пары было:
1. поле ввода верхней цены
2. поле ввода нижней цены
3. временной диапазон ОТ и ДО
4. цвет прямоугольник
5. кнопка "Создать Прямоугольник"
Ну и понятно, что при нажатии на эту кнопку на графике должен нарисоваться прямоугольник длинной по указанному временному диапазону, и высотой по указанному диапазону цен.
Тяжело вообще такое сделать ?
Я так понимаю надо смотреть в сторону OBJ_RECTANGLE ,
ObjectCreate
Но как сделать привязку коррдинат и т.д ?
Можно всё сильно упростить, если сделать в виде скрипта со входными параметрами. Пример запуска скрипта:
Можно всё сильно упростить, если сделать в виде скрипта со входными параметрами. Пример запуска скрипта:
попробовал у себя, но после применения скрипта ничего не происходит почему-то...
и все таки, хотелось бы чтоб именно на экране графика были поля для ввода, и кнопка создания.
Супер сложного ничего нет, но педалить нужно. OBJ_EDIT для полей ввода
Странно, но подобных решений не нашел нигде... хотя не могу сказать , что это сверх задача.
А вот чтоб с нуля самому сделать, знаний архи-мало :(
попробовал у себя, но после применения скрипта ничего не происходит почему-то...
и все таки, хотелось бы чтоб именно на экране графика были поля для ввода, и кнопка создания.
Так Вы в код то сначала посмотрите - это заготовка, болванка для демонстрации возможности меню.
Добавлено: если скрипт устраивает, можно набросать код. Один вопрос: имя прямоугольника нужно ещё задавать.
Так Вы в код то сначала посмотрите - это заготовка, болванка для демонстрации возможности меню.
я понял, тобишь теперь надо дописывать код для создания по указанным параметрам в текущем коде.
я понял, тобишь теперь надо дописывать код для создания по указанным параметрам в текущем коде.
Да, нужно наполнять.
Добавлено: если скрипт устраивает, можно набросать код. Один вопрос: имя прямоугольника нужно ещё задавать.
Да, нужно наполнять.
Добавлено: если скрипт устраивает, можно набросать код. Один вопрос: имя прямоугольника нужно ещё задавать.
Ну можно попробовать и со скриптом для начала.
Имя не обязательно, но так как каждый день будет новый прямоугольник, надо чтоб скрипт не удалял предыдущие.
а вообще, я так понимаю, что для индикатора надо более громоздкий код, чем для скрипта ?
или код будет идентичным в обеих случаях ?... просто не совсем понимаю в чем разница тогда между индикатором и скриптом тогда.
Хотя.... для индикатора надо кодить вывод полей для ввода цифр, кнопку (которая будет выполнять создание по введенным данным), получается что индикатор будет иметь код потяжелее...
а вообще, я так понимаю, что для индикатора надо более громоздкий код, чем для скрипта ?
или код будет идентичным в обеих случаях ?... просто не совсем понимаю в чем разница тогда между индикатором и скриптом тогда.
Хотя.... для индикатора надо кодить вывод полей для ввода цифр, кнопку (которая будет выполнять создание по введенным данным), получается что индикатор будет иметь код потяжелее...
Зачем поле ввода? Вы хотите экспериментировать и по сто раз на день менять координаты и цены?Так для этого есть ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.
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Всем привет. Кто сможет помочь советом.
Хочу сделать индикатор в mql5 , чтоб на графике выбранной торговой пары было:
1. поле ввода верхней цены
2. поле ввода нижней цены
3. временной диапазон ОТ и ДО
4. цвет прямоугольник
5. кнопка "Создать Прямоугольник"
Ну и понятно, что при нажатии на эту кнопку на графике должен нарисоваться прямоугольник длинной по указанному временному диапазону, и высотой по указанному диапазону цен.
Тяжело вообще такое сделать ?
Я так понимаю надо смотреть в сторону OBJ_RECTANGLE ,
ObjectCreate
Но как сделать привязку коррдинат и т.д ?