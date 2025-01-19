О профилировщике кода MT5 - страница 10

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Я свел отчеты по трем метода в одни эксель файл, чтобы можно было наглядно понять, где более полезная информация.


 

Рекомендую всем прочесть эту ветку с начала.

В нем каждое концептуальное утверждение по поводу оптимизатора, компилятора и профайлера от меня и Ильяса максимально точны. Если мы что-то многократно годами утверждаем, значит это правда.

Тем более, что все это сопровождается нашей работой и доказательствами.
 
Renat Fatkhullin #:

Рекомендую всем прочесть эту ветку с начала.

В нем каждое концептуальное утверждение по поводу оптимизатора, компилятора и профайлера от меня и Ильяса максимально точны. Если мы что-то многократно годами утверждаем, значит это правда.

Мы все очень любим и ценим это.

 
Renat Fatkhullin #:

Выпущена бета 4050

Почему долго идет проверка наличия обновленной версии? 
2023.10.29 18:32:57.824 LiveUpdate      check for beta version
2023.10.29 18:33:05.013 LiveUpdate      new version build 4050 (IDE: 4050, Tester: 4050) is available

Семь секунд.

 
Renat Fatkhullin #:

Выпущена бета 4050 с повышенной в 5 раз частотой семплинга(сбора статистик) профилировщика.

Обновитесь, пожалуйста. Это позволит увидеть более точную картину производительности.

Первое, что прогнал, это выложенный в другой ветке советник с включенным инлайнингом.


Как избежать выделенного?


EURUSD,M1: 159744 ticks, 4317 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.021. Test passed in 0:00:19.028 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).

Если правильно понимаю цифры, то профайлер работает с частотой ~1750 Гц.

 
fxsaber #:

Первое, что прогнал, это выложенный в другой ветке советник с включенным инлайнингом.


Как избежать выделенного?

там сигнал создает открытие

и судя по объему, что то не дает согласоваться
 
Aleksandr Slavskii #:

в понимании ничего не изменилось. Как его не было так его и нет(понимания результатов).

Снятие этих галочек может помочь.

 
fxsaber #:

Снятие этих галочек может помочь.

Сначала написал, потом удалил и пошёл на второй круг перечитывать ветку)

А тут уже и подсказка появилась)))

Да, снятие галочек делает результаты более понятными. 

Спасибо.


Но я так и не смог разобраться, почему отключение некоторых не тяжёлых, но и не совсем пустых функций, никак не повлияло на скорость одиночного прохода, без визуализации.

Я последнее время ориентируюсь именно на это, на относительное время одиночного прохода. Относительное, относительно предыдущего)))

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