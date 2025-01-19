О профилировщике кода MT5 - страница 10
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Я свел отчеты по трем метода в одни эксель файл, чтобы можно было наглядно понять, где более полезная информация.
Рекомендую всем прочесть эту ветку с начала.
В нем каждое концептуальное утверждение по поводу оптимизатора, компилятора и профайлера от меня и Ильяса максимально точны. Если мы что-то многократно годами утверждаем, значит это правда.Тем более, что все это сопровождается нашей работой и доказательствами.
Рекомендую всем прочесть эту ветку с начала.
В нем каждое концептуальное утверждение по поводу оптимизатора, компилятора и профайлера от меня и Ильяса максимально точны. Если мы что-то многократно годами утверждаем, значит это правда.
Мы все очень любим и ценим это.
Выпущена бета 4050
Семь секунд.
Выпущена бета 4050 с повышенной в 5 раз частотой семплинга(сбора статистик) профилировщика.
Обновитесь, пожалуйста. Это позволит увидеть более точную картину производительности.
Первое, что прогнал, это выложенный в другой ветке советник с включенным инлайнингом.
Как избежать выделенного?
Если правильно понимаю цифры, то профайлер работает с частотой ~1750 Гц.
Первое, что прогнал, это выложенный в другой ветке советник с включенным инлайнингом.
Как избежать выделенного?
там сигнал создает открытиеи судя по объему, что то не дает согласоваться
в понимании ничего не изменилось. Как его не было так его и нет(понимания результатов).
Снятие этих галочек может помочь.
Снятие этих галочек может помочь.
Сначала написал, потом удалил и пошёл на второй круг перечитывать ветку)
А тут уже и подсказка появилась)))
Да, снятие галочек делает результаты более понятными.
Спасибо.
Но я так и не смог разобраться, почему отключение некоторых не тяжёлых, но и не совсем пустых функций, никак не повлияло на скорость одиночного прохода, без визуализации.
Я последнее время ориентируюсь именно на это, на относительное время одиночного прохода. Относительное, относительно предыдущего)))