О профилировщике кода MT5 - страница 6
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Только не понял, почему 45%-строки и остальные не стали брать в расчет?
Они включают в себя те нативные функции, о нагрузке которых я писал.
RefreshHistory состоит из HistorySelect и HistoryOrderGet, GetHistoryPositionData — из них же + HistoryDealGet.
Еще помогает пробежаться по коду глазами и проанализировать самые красные строки. Правда, они не всегда подкрашиваются, если код чуть сложнее простыни.
29.41% (непонятно от чего) приходится на закрывающую метод скобку уже после return. Сложно интерпретировать.
Удаление локальных переменных функции, локальных объектов, и т.д.
Это делается после любого return-а из функции.
Удаление локальных переменных функции, локальных объектов, и т.д.
Это делается после любого return-а из функции.
Там только три ulong-переменные.
Добавил 20-ти кратное повторение на большой истории.
29.41% (непонятно от чего) приходится на закрывающую метод скобку уже после return. Сложно интерпретировать.
А что в отчёте по этой функции ?
Покажите пожалуйста
А что в отчёте по этой функции ?
Покажите пожалуйста
Не уверен, что эта информация нужна. К сожалению, пока очень плохо понимаю цифры. Хочется разобраться.
ЗЫ В таблице выше две строки с одной и той же Line=1093. Может, какие данные для воспроизведения предоставить в ЛС?
Там только три ulong-переменные.
И все, что вызывалось из этой функции.
Время выполнения функции А содержит в себе время выполнения всех функций Б, которые из А вызываются. Кроме случаев, когда Б вызывается еще откуда-то (тогда только часть времени Б попадет в А).
И все, что вызывалось из этой функции.
Время выполнения функции А содержит в себе время выполнения всех функций Б, которые из А вызываются. Кроме случаев, когда Б вызывается еще откуда-то (тогда только часть времени Б попадет в А).
Имел в виду закрывающую скобку.
Имел в виду закрывающую скобку.
Я о ней же )
Возможно, сам что-то неправильно понимаю.
Лог Тестера (без Визуализации) после работы профилировщика.
Сразу после этого руками нажимается кнопка Старт в Тестере.
Профилировщик показывает вызовы функций, которых на самом деле не было. Нарвался даже на такое:
Какой-то ArrayCopy, которого нет в исходнике mqh-файла! При этом еще красной строкой выделил объявление статик-массива.
Так и не получается пользоваться профайлером, к сожалению.