Индикаторы: MA Filling Trend - страница 3
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Нет. Я так сразу сделал. Первый файл положил в папку индикатор, а второй в папку Include, как на скане и тишина. В папке индикатор после перезагрузке терминала не появляется дополнительный файл
Найдите файл индикатора в окне "Навигатор", выделите его курсором и нажмите Enter. Откроется окно Meta Editor с кодом индикатора. Далее жмете Компилировать или F7. Внизу появится окно со списком ошибок. Приложите скрин со списком ошибок.
Сделал
Нет штатного файла Canvas.mqh из папки MQL4\Include\Canvas. Этот файл устанавливается автоматически при установке терминала. Проведите установку терминала в ту же папку, файл появится.
Спасибо,
Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб индикатор отображался только на одном Т.Ф.
Спасибо,вот так
Здраствуйте.А для мт5 нет такого индикатора?
Для МТ5 все намного проще, т. к. там есть нужный стиль заливки. По-моему, его публиковал Vladimir Karputov.
А в МТ4 пришлось подтягивать Canvas для этой цели.