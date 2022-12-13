Индикаторы: MA Filling Trend - страница 3

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theidler #:
Нет. Я так сразу сделал. Первый файл положил в папку индикатор, а второй в папку Include, как на скане и тишина. В папке индикатор после перезагрузке терминала не появляется дополнительный файл

Найдите файл индикатора в окне "Навигатор", выделите его курсором и нажмите Enter. Откроется окно Meta Editor с кодом индикатора. Далее жмете Компилировать или F7. Внизу появится окно со списком ошибок. Приложите скрин со списком ошибок.

 
Сделал
Файлы:
13.jpg  351 kb
 
буду вечером
 
theidler #:
Сделал

Нет штатного файла Canvas.mqh из папки MQL4\Include\Canvas. Этот файл устанавливается автоматически при установке терминала. Проведите установку терминала в ту же папку, файл появится.

 
Спасибо! Обязательно попробую и сообщу.
 
Все получилось!!! Это другой комп. На нем есть папка Canvas. Сразу все зашло отлично. Огромное вам СПАСИБО за помощь
 
Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб индикатор отображался только на одном Т.Ф.
Спасибо,
 
Здраствуйте.А для мт5 нет такого индикатора?
 
Sergey Borun #:
Подскажите пожалуйста как сделать так чтоб индикатор отображался только на одном Т.Ф.
Спасибо,вот так
в
 
Falko #:
Здраствуйте.А для мт5 нет такого индикатора?

Для МТ5 все намного проще, т. к. там есть нужный стиль заливки. По-моему, его публиковал Vladimir Karputov.

А в МТ4 пришлось подтягивать Canvas для этой цели.

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