Индикаторы: MA Filling Trend with Shift

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MA Filling Trend with Shift:

Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.

MA Filling Trend with Shift

Автор: Ihor Herasko

 
Я две скользящие с индекатора ишимоку ставлю и тоже самое.
 
MIXA.Z Захаренко:
Я две скользящие с индекатора ишимоку ставлю и тоже самое.

Что, и сплошная заливка есть? )))

Это индикатор не для анализа, а для демонстрации возможностей Canvas. Иногда все-таки хочется наблюдать что-то более-менее симпатичное, чем просто графики, но при этом не отвлекаться.

 
Не устанавливается на график. iCanvas.mqh  помещаю в папку \MQL4\Include\Canvas, а MAFilling_Trend_WithShift.mq4 как обычно в \MQL4\Indicators
 
BirMa777 #:
Не устанавливается на график. iCanvas.mqh  помещаю в папку \MQL4\Include\Canvas, а MAFilling_Trend_WithShift.mq4 как обычно в \MQL4\Indicators

Пути точно верные? Скрин из описания

 

BirMa777 #:
Не устанавливается на график. iCanvas.mqh  помещаю в папку \MQL4\Include\Canvas,

Не в эту папку, а в папку  \MQL4\Include\. В папку Canvas заходить не нужно.

а MAFilling_Trend_WithShift.mq4 как обычно в \MQL4\Indicators

Да

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Пути точно верные? Скрин из описания

Да, здесь правильный. А zip-файл система собрала неправильно.

 
Ihor Herasko #:

Не в эту папку, а в папку  \MQL4\Include\. В папку Canvas заходить не нужно.

Да

mqh перенесено в Include - не помогло, индикатор не хочет устанавливаться на график

 
BirMa777 #:

mqh перенесено в Include - не помогло, индикатор не хочет устанавливаться на график

Покажите, какие ошибки компиляции получаете.

 
Ihor Herasko #:

Покажите, какие ошибки компиляции получаете.

А нет никаких записей в журнале. Для чистоты эксперимента  был присоединен к тому же графику другой индикатор - всё установилось и отразилось в журнале. Снова Ваш - тишина. 

 
BirMa777 #:

А нет никаких записей в журнале. Для чистоты эксперимента  был присоединен к тому же графику другой индикатор - всё установилось и отразилось в журнале. Снова Ваш - тишина. 

В Навигаторе выделите название индикатора и нажмите Enter. Запустится Meta Editor с кодом индикатора. Далее жмите F7. Внизу появится окно с ошибками. В этом окне перемотайте к самой верхней ошибке и пришлите скрин.

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