Индикаторы: MA Filling Trend with Shift
Я две скользящие с индекатора ишимоку ставлю и тоже самое.
MIXA.Z Захаренко:
Я две скользящие с индекатора ишимоку ставлю и тоже самое.
Я две скользящие с индекатора ишимоку ставлю и тоже самое.
Что, и сплошная заливка есть? )))
Это индикатор не для анализа, а для демонстрации возможностей Canvas. Иногда все-таки хочется наблюдать что-то более-менее симпатичное, чем просто графики, но при этом не отвлекаться.
Не устанавливается на график. iCanvas.mqh помещаю в папку \MQL4\Include\Canvas, а MAFilling_Trend_WithShift.mq4 как обычно в \MQL4\Indicators
BirMa777 #:
А нет никаких записей в журнале. Для чистоты эксперимента был присоединен к тому же графику другой индикатор - всё установилось и отразилось в журнале. Снова Ваш - тишина.
В Навигаторе выделите название индикатора и нажмите Enter. Запустится Meta Editor с кодом индикатора. Далее жмите F7. Внизу появится окно с ошибками. В этом окне перемотайте к самой верхней ошибке и пришлите скрин.
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MA Filling Trend with Shift:
Усовершенствованный индикатор MA Filling Trend с добавлением параметра сдвига MA.
Автор: Ihor Herasko