Помогите с Циклами.
Здравствуйе уважаеме форумчане. Вопрос ламерский, но у меня не получается сделать цикл в цикле. То есть пишу цикл for с условием пока переменная меньше 60 с приращением на 1. и хочу что бы на каждом шаге запускался новый такой же цикл. Раньше работало, сейчас не работает. переменная i меняется с каждым изменением переменной а. Где то туплю.
Если это полный текст цикла, то ошибок в нём нет.
PS. Но тут где-то народ описывал проблему с итератором i. Решение было в замене на другой итератор.
Здравствуйе уважаеме форумчане. Вопрос ламерский, но у меня не получается сделать цикл в цикле. То есть пишу цикл for с условием пока переменная меньше 60 с приращением на 1. и хочу что бы на каждом шаге запускался новый такой же цикл. Раньше работало, сейчас не работает. переменная i меняется с каждым изменением переменной а. Где то туплю.
Проблем нет, всё верно
for(int i=1; i<=60; i++) { for(int a=1; a<=60; a++) { Print("i=",i," : a=",a); } }
- 2021.06.07
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//+-------------------------------------------------------+ //| Проба PROBA.mq5 | //+-------------------------------------------------------+ void OnStart() { for(int i=1; i<=6; i++) for(int a=1; a<=6; a++) { Print("i=", i, " a=",a); } }
Спасибо за ответы господа. Ошибка была в дальнейшем коде. У меня глюк по алгоритму, оказался. Алгоритм срвнивает хаи с индексом i с хаями из вторго цикла с индексами а. при условии когда "а" и "i" имели одинаковые значения. А в журнал записывалось сообщение с одинаковыми индексами i и а. Я ошибочно подумал, что инкреминтация первого цикла происходи совместно с инкреминтацией второго цикла. Начал потом убирать куски кода и нашел глюк.
Спасибо, что откликнулись еще раз!
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Здравствуйе уважаеме форумчане. Вопрос ламерский, но у меня не получается сделать цикл в цикле. То есть пишу цикл for с условием пока переменная меньше 60 с приращением на 1. и хочу что бы на каждом шаге запускался новый такой же цикл. Раньше работало, сейчас не работает. переменная i меняется с каждым изменением переменной а. Где то туплю.