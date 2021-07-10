Пользовательские графики. Range-бары - страница 2
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Если уж на то пошло, если решить обозначенную проблему, на базе пользовательских можно сделать очень годный тиковый график и не только
Но проблема наверное фундаментальная, т.к. придется менять кодирование таймфрейма и все с этим связанное.
У меня пока теплится надежда на то, что серьезных архитектурных ограничений для уменьшения дискретности ТФ до одной секунды в МТ нет. Миллисекунды - другое дело, там придется datetime заменять.
Зато какой плюс появился бы у терминала! Ведь тогда мы (программисты на MQL) сами сможем разработать любые типы графиков для МТ, без вмешательства MQ. Хочешь - секундный график, хочешь - крестики-нолики, хочешь - Ренко. И все это полноценные графики, а не урезанные версии в виде индикаторов.
Вот здесь в статье понравилась на втором рисунке идея. Просто графические объекты на стандартном графике. С индикатором пришлось помучится немного, но потом в тестере все отлично проверяется.
По-моему, в 2014-ом еще не было пользовательских символов. Поэтому автору статьи и пришлось так изголяться. А в тестере проверяется такой подход только в режиме Индикатор (просто посмотреть) или в режиме Советник, но только в случае написания специального советника под этот индикатор. А у пользователей потребность в том, чтобы не писать специальный советник: взял любой советник и тестируешь его на пользовательском символе. То есть советник знать ничего не знает о том, что символ нестандартный. Именно в этом фишка пользовательских символов - хоть тиковый график (с ограничениями, описанными выше) можно создать.
Так-с, еще одна проблема обнаружилась. Если создать график, который затем не будет обновляться (вырезать кусок истории, к примеру, для тестера), то при уходе последней даты в область будущего относительно текущего реального времени терминал обрезает данные по текущему реальному времени. То есть часть данных попросту теряется.
Вот конкретный пример.
Создается график Range-баров на периоде с 2020.01.01 до 2021.01.01. Последний тик 2020-го года - 1.36528. На созданном графике видна последняя цена 1.36094. Это не баг приложения, создающего график. Приложение записало последний бар, датированный 2021.07.15. Но, как видно на рисунке, неделя данных была обрезана, т. к. терминал считает, что не может быть время позже текущего.
....
не может быть время позже текущего.
И это логично?
Вопрос в другом - пользовательский индикатор написать можно, пользовательский символ создать - да ради бога... А вот пользовательский график - .... вопрос религии?
И это логично?
Нет, т. к. теряется львиная доля возможностей пользовательских графиков. Либо же нужно изменить подход к шкале времени, о чем я писал выше. Но мне кажется, что разрешить установку времени позже текущего для пользовательских графиков для разработчиков терминала значительно проще, чем изменять дискретность шкалы времени.
Вопрос в другом - пользовательский индикатор написать можно, пользовательский символ создать - да ради бога... А вот пользовательский график - .... вопрос религии?
В контексте ветки "пользовательский символ" то же самое, что и "пользовательский график".
Нет.
В контексте ветки "пользовательский символ" то же самое, что и "пользовательский график".
1. Да. График не может быть отрисован в будущее!
2. Опять не соглашусь. Пардон. Символ - это расчёт свечи по своим правилам. А график - это свои правила для его построения. На мой взгляд, вещи несопоставимые.
1. Да. График не может быть отрисован в будущее!
Прочитайте, пожалуйста, ветку сначала. Если не поймете суть проблемы, я могу более подробно рассказать.
2. Опять не соглашусь. Пардон. Символ - это расчёт свечи по своим правилам. А график - это свои правила для его построения. На мой взгляд, вещи несопоставимые.
Ну график то чего? Символа. Сам по себе график не может существовать. Символ - может без графика, но смысла в этом нет.
Прочитайте, пожалуйста, ветку сначала. Если не поймете суть проблемы, я могу более подробно рассказать.
Ну график то чего? Символа. Сам по себе график не может существовать. Символ - может без графика, но смысла в этом нет.
Я с начала и читаю. Только если сейчас 14:00, и график (символ, свечи) строится по поступающим тикам, то свечи, которая открылась в 15:33 и закрылась в 18:07 (в будущем) быть не может априори.
Я понимаю так - символ (любой) отрисовывется по правилам графика! У графика стоит разметка 1 час, всё, каждый час будет отрисовываться свеча.
А свои правила для графика - это, например, не привязывать его ко времени, а привязать его к образованию свечи.