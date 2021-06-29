ChartScreenShot - что не так?
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations
Тыкать в RTFM легко, а проверить слабо?
Ок, тогда я утверждаю, что ALIGH_RIGHT работает не правильно на сдвинутом влево графике!
MT5 build 2981 21.06.21
В данном случае справку по ChartScreenShot нужно понимать буквально
align_mode=ALIGN_RIGHT
[in] Режим вывода узкого скриншота. Значение перечисления ENUM_ALIGN_MODE. ALIGN_RIGHT означает выравнивание по правой границе (вывод с конца). ALIGN_LEFT задает выравнивание по левой границе.
Это означает, что при указании выравнивания ALIGN_RIGHT график будет принудительно проскроллен к правой границе, что равносильно выполнению команды
ChartNavigate(0,CHART_END,0);
Такое поведение было заложено много лет назад (так исторически сложилось). И когда добавили функцию ChartNavigate() поведение функции ChartScreenShot менять не стали.
Поэтому, если хотите получить желаемый эффект - скрольте в нужный участок экрана и делайте скриншот с указанием ALIGN_LEFT .
- www.mql5.com
Ну и по ALIGN_CENTER - https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/enum_object_property#enum_align_mode
- www.mql5.com
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Ожидаю получить
Однако получаю
Как получить ожидаемые снимки?