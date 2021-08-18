АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Июнь 2021

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Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением

Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вслед за мировыми площадками на сигналах от Федрезерва США о возможном сокращении программы выкупа активов, откат сдерживался отскоком нефти вверх, несмотря на укрепление доллара; индекс МосБиржи удержал рубеж 3800 пунктов.


p.s.

Неплохо пошел вниз S&P500 ,  Ну и конечно рынок РФ как послушная собачка


 

Поговаривают 


Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую процентную ставку в конце 2022 года, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, 18 июня передает CNBC.

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По итогам июньского заседания ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В дополнение к этому известно, что ФРС продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долларов.

Буллард добавил, что ФРС обеспокоена «угрожающим» бумом на рынке жилья и склоняется к мысли о том, что ей не стоит покупать ипотечные ценные бумаги.

Он сказал, что ФРС начнет обсуждение замедления темпов выкупа активов после того, как председатель центробанка США Джером Пауэлл предоставит для этого возможность.

Буллард отметил, что он склоняется в сторону того, чтобы выступить за прекращение выкупа ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами.

Диаграмма dot plot, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок показала, что семеро из 18 руководителей американского центрального банка не исключают повышения процентной ставки в 2022 году. В марте такие ожидания 

ИА Красная Весна

Читайте материал целиком по ссылке:

https://rossaprimavera.ru/news/90fb0866

ФРС может поднять ставку в 2022 году из-за ситуации на рынке
ФРС может поднять ставку в 2022 году из-за ситуации на рынке
  • 2021.06.18
  • rossaprimavera.ru
Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить ключевую процентную ставку в конце 2022 года, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард, 18 июня передает CNBC. По итогам июньского заседания ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых. В...
 
Брокер ВТБ теперь с дивидендов которые перечислялись на ИИС будет удерживаться налог. Ранее если вы дивиденды получали на счет ИИС налог не удерживался, предполагалось, что налог будет удержан при закрытии ИИС счета. Прикрыли дырочку, можно было получать дивы на ИИС и не закрывать его и тогда бы уплата налога на дивы отодвинулась бы на неопределенное время. 
 

Ну вот похоже СП500 решил отскочить и вернуться на линию тренда - пора уже брать высоту 4300

в пятницу докупился по 14  компаниям США - пока все зеленое.

 
Если ФРС США в 2022 году повысит процентные ставки, то это спровоцирует коррекцию рынков. Конечно будем смотреть на уровень инфляции. К этому событию нужно будет подготовиться. Но здесь нужно учитывать ещё один немаловажный фактор: влияние распространения вируса COVID. Если все же наступит его полномасштабная третья волна, то для поддержания экономики на плаву ФРС ставку повышать не будет. Я так думаю.
 
Aleksandr Milyayev:
Если ФРС США в 2022 году повысит процентные ставки, то это спровоцирует коррекцию рынков. Конечно будем смотреть на уровень инфляции. К этому событию нужно будет подготовиться. Но здесь нужно учитывать ещё один немаловажный фактор: влияние распространения вируса COVID. Если все же наступит его полномасштабная третья волна, то для поддержания экономики на плаву ФРС ставку повышать не будет. Я так думаю.

Вакцина Пфайзер, используемая в США, эффективна и против индийского штамма - роль будет играть только уровень инфляционных ожиданий 

 
SP500  поцеловал 4300
 
Похоже ветка умерла 
 
CHEPtrade:
Похоже ветка умерла 

Дык, август уже.

 
CHEPtrade:
Похоже ветка умерла 

просто июнь 2021 ушел в историю

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