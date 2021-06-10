Почему не нужно трогать стоплосс - страница 4

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ratnasambhava:

1. Вот вы дотошные какие ))


2. Таким образом, просто имелось ввиду pips, а слово "мини" было добавлено для того, чтобы не было двоякого понимания.

1. КРАСАВЭЛЛА!!! РАСШИФРОВАЛ!!! УРА!!!

2. ТУТ ВНАТУРЕ этот друг углубился и дошел до десятой доли пипса стандартного... :-)  своим уточнением вы ввели товарища в не понимание в делении пипса еще на один разряд!!! :-)

Konstantin Erin:

Посмотрите справку MetaEditor:   double _Point
В переменной _Point хранится размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
Можно также использовать функцию Point().
Выше приведено определение пункта. При написании программ используется пункт. При работе с терминалом используется пункт.

Для чего Вам нужен ПИПС и минипипс ??? Где Вы их используете? В чем удобство их использования? Чем они лучше чем пункт?

Найдите в справке определение " стандартного ПИПСА "

Константин - не углубляйтесь - все гуд - см. мои улыбочки в том посте! Все все знают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Konstantin Erin:

Приведенные Вами рассуждения доказывают лишь, что у всякого ложного мнения могут быть временные сторонники
По этой причине возникают разные секты и течения. В одно из них Вы и попали.
Более того, Вы пошли дальше и добавили приставку мини, которая якобы делает вопрос понятнее, а на самом деле еще более Вас запутывает.
Вы наверное слышали поговорку о запрете лезть в чужой монастырь со своим уставом.
Этот сайт - официальный сайт разработчиков терминала Metatreder и языка MQL.
И здесь принят термин пункт. Это минимальная единица изменения цены валютной пары.
Если Вы хотите общаться на этом сайте - используйте принятый здесь термин.

мордераптора на вас нет.  Это свободное комьюнити и не вам тут рисовать правила! ИМХО!!!!!!!!!!!!!!
 
PapaYozh:

А вы тут правила устанавливаете?

PS. Ничего, что до сих пор существуют четырехзначные котировки? И как отличать пункт 0.0001 от 0.00001?

А еще существуют трехзначные, двухзначные, ... как Вы их различаете?


у Вас для каждой свои термины? Макро, мульти, мега, пункты, пупсы, путы, пты, ...

Большинство тем здесь - программирование на языке MQL. В языке функция Point() - вот с ее помощью и отличаем.

Обсуждая работу терминала используем термин пункты, этого вполне достаточно. Полистайте темы форума - убедитесь

 
Konstantin Erin:

А еще существуют трехзначные, двухзначные, ... как Вы их различаете?


Мы то их различаем в отличие от вас

У вас же по йене и 0.01 - поинт и 0.001 - поинт.
[Удален]  
Тут раньше битва была целая между пипсоидами и пунктоидами.
В моем понимании пункт это последняя цифра до запятой , как на золоте 1943,45.
Все остальное, тысячные, сотые , десятые - это все пипс
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот. Была открыта медвежья позиция по евройене. Цена пошла вниз и я перенёс стоплосс в прибыльную зону. Но далее пошла бычья свеча и я испугался, закрыл позицию. Но затем, как оказалось, цена пошла вниз снова. Вот видите — не нужно трогать стоплоссы, пусть цена либо снесёт его, либо пойдёт дальше в вашу сторону.

Бред. 50 на 50, если не знаешь, куда пойдёт цена. А не знает 99,9..% трейдеров
 
Vladimir Baskakov:
Тут раньше битва была целая между пипсоидами и пунктоидами.
В моем понимании пункт это последняя цифра до запятой , как на золоте 1943,45.
Все остальное, тысячные, сотые , десятые - это все пипс
во, во - абсолютно верно, там же все это уже "обсосали", в той теме - так и решили.
 
 
Ivan Butko:
Бред. 50 на 50, если не знаешь, куда пойдёт цена. А не знает 99,9..% трейдеров

Вот сегодня опять подтвердился мой тезис, что не нужно трогать стоплосс.

Был лонг, но потом цену резко дёрнули против меня и я зассал, вышел из позы и ещё перевернулся в шорт. И, как видно, цена пошла вверх. То есть не нужно было трогать позу.



 
webgopnik:
 

Вот сегодня опять подтвердился мой тезис, что не нужно трогать стоплосс.

Был лонг, но потом цену резко дёрнули против меня и я зассал, вышел из позы и ещё перевернулся в шорт. И, как видно, цена пошла вверх. То есть не нужно было трогать позу.



естественно - и не просто "не трогать", но закрываться вручную, ведь вы же по системе торгуете и стоп - для чего - то же раньше выставляли?
 
Roman Shiredchenko:
естественно - и не просто "не трогать", но закрываться вручную, ведь вы же по системе торгуете и стоп - для чего - то же раньше выставляли?
да, я подумал, что осталось пара пипсов до стопа - всё равно снимется, значит. А вон как оказалось. Развели.
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