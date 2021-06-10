Почему не нужно трогать стоплосс - страница 4
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1. Вот вы дотошные какие ))
2. Таким образом, просто имелось ввиду pips, а слово "мини" было добавлено для того, чтобы не было двоякого понимания.
2. ТУТ ВНАТУРЕ этот друг углубился и дошел до десятой доли пипса стандартного... :-) своим уточнением вы ввели товарища в не понимание в делении пипса еще на один разряд!!! :-)
Посмотрите справку MetaEditor: double _Point
В переменной _Point хранится размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
Можно также использовать функцию Point().
Выше приведено определение пункта. При написании программ используется пункт. При работе с терминалом используется пункт.
Для чего Вам нужен ПИПС и минипипс ??? Где Вы их используете? В чем удобство их использования? Чем они лучше чем пункт?Найдите в справке определение " стандартного ПИПСА "
Константин - не углубляйтесь - все гуд - см. мои улыбочки в том посте! Все все знают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приведенные Вами рассуждения доказывают лишь, что у всякого ложного мнения могут быть временные сторонники
По этой причине возникают разные секты и течения. В одно из них Вы и попали.
Более того, Вы пошли дальше и добавили приставку мини, которая якобы делает вопрос понятнее, а на самом деле еще более Вас запутывает.
Вы наверное слышали поговорку о запрете лезть в чужой монастырь со своим уставом.
Этот сайт - официальный сайт разработчиков терминала Metatreder и языка MQL.
И здесь принят термин пункт. Это минимальная единица изменения цены валютной пары.
Если Вы хотите общаться на этом сайте - используйте принятый здесь термин.
А вы тут правила устанавливаете?
PS. Ничего, что до сих пор существуют четырехзначные котировки? И как отличать пункт 0.0001 от 0.00001?
А еще существуют трехзначные, двухзначные, ... как Вы их различаете?
у Вас для каждой свои термины? Макро, мульти, мега, пункты, пупсы, путы, пты, ...
Большинство тем здесь - программирование на языке MQL. В языке функция Point() - вот с ее помощью и отличаем.
Обсуждая работу терминала используем термин пункты, этого вполне достаточно. Полистайте темы форума - убедитесь
А еще существуют трехзначные, двухзначные, ... как Вы их различаете?
Мы то их различаем в отличие от васУ вас же по йене и 0.01 - поинт и 0.001 - поинт.
Взгляните на скриншот. Была открыта медвежья позиция по евройене. Цена пошла вниз и я перенёс стоплосс в прибыльную зону. Но далее пошла бычья свеча и я испугался, закрыл позицию. Но затем, как оказалось, цена пошла вниз снова. Вот видите — не нужно трогать стоплоссы, пусть цена либо снесёт его, либо пойдёт дальше в вашу сторону.
Тут раньше битва была целая между пипсоидами и пунктоидами.
Бред. 50 на 50, если не знаешь, куда пойдёт цена. А не знает 99,9..% трейдеров
Вот сегодня опять подтвердился мой тезис, что не нужно трогать стоплосс.
Был лонг, но потом цену резко дёрнули против меня и я зассал, вышел из позы и ещё перевернулся в шорт. И, как видно, цена пошла вверх. То есть не нужно было трогать позу.
Вот сегодня опять подтвердился мой тезис, что не нужно трогать стоплосс.
Был лонг, но потом цену резко дёрнули против меня и я зассал, вышел из позы и ещё перевернулся в шорт. И, как видно, цена пошла вверх. То есть не нужно было трогать позу.
естественно - и не просто "не трогать", но закрываться вручную, ведь вы же по системе торгуете и стоп - для чего - то же раньше выставляли?