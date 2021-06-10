Почему не нужно трогать стоплосс - страница 3
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Если становится очевилно, что цена снесет стоп, то глупо его даже поджимать и терпиливо ждать сноса - на до закрывать позу с меньшими потерями.
А вот с тейком, когда становится очевидным, что цена разгоняется и стремится после тейка рвать дальше, то лучше уж траллить, а не грустить потом глядя на то, как не добрал прибыль.
А откуда ж у вас такая уверенность, что обязательно снесет. Тут речь идет только о вероятностях. Может снесет, а может и не снесет, а вернется и пойдет к тэйку. Поэтому и говорю, что максимум (акцент на этом слове), что можно сделать это слегка поджать, чтобы не получить обратный результат, не слегка увеличив, а слегка уменьшив матожидание.
С тэйком тоже самое. А "грустить" - это чистая психология, ее нужно вообще исключить. Только холодная голова и расчет, и все. И если у вас с психологией проблемы, то лучше оставить все как есть, на первоначальных местах, чтобы потом "не грустить".
Если становится очевилно, что цена снесет стоп, то глупо его даже поджимать и терпиливо ждать сноса - на до закрывать позу с меньшими потерями.
А вот с тейком, когда становится очевидным, что цена разгоняется и стремится после тейка рвать дальше, то лучше уж траллить, а не грустить потом глядя на то, как не добрал прибыль.
Ну, бывает и не редко, что цена подходит к стопу, но не снимает его и в итоге потом разворачивается. А если бы вручную прикрыл позу, не дожидаясь стопа, то получил бы убыток.
Да у меня почти каждый день бывают ситуации, что цена не доходит до тэйка или стопа, совсем чуть чуть, иногда 1-2 минипипса.
Да у меня почти каждый день бывают ситуации, что цена не доходит до тэйка или стопа, совсем чуть чуть, иногда 1-2 минипипса.
что еще за минипупс? хватит смешить мои тапочки
Пункт на Форекс — это минимальная единица изменения цены валютной пары. Это изменение цены показывает последняя цифра котировок валютных пар.
что еще за минипупс? хватит смешить мои тапочки
Пункт на Форекс — это минимальная единица изменения цены валютной пары. Это изменение цены показывает последняя цифра котировок валютных пар.
минипупс - это на 1 РАЗРЯД меньше стандартного ПИПСА. :-)
ПОЛУЧАЕТСЯ минипипс - зачем коверкать? :-) исходный текст.
минипупс - это на 1 РАЗРЯД меньше стандартного ПИПСА. :-)
ПОЛУЧАЕТСЯ минипипс - зачем коверкать? :-) исходный текст.
Посмотрите справку MetaEditor: double _Point
В переменной _Point хранится размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
Можно также использовать функцию Point().
Выше приведено определение пункта. При написании программ используется пункт. При работе с терминалом используется пункт.
Для чего Вам нужен ПИПС и минипипс ??? Где Вы их используете? В чем удобство их использования? Чем они лучше чем пункт?Найдите в справке определение " стандартного ПИПСА "
Посмотрите справку MetaEditor: double _Point
В переменной _Point хранится размер пункта текущего инструмента в валюте котировки.
Можно также использовать функцию Point().
Выше приведено определение пункта. При написании программ используется пункт. При работе с терминалом используется пункт.
Для чего Вам нужен ПИПС и минипипс ??? Где Вы их используете? В чем удобство их использования? Чем они лучше чем пункт?Найдите в справке определение " стандартного ПИПСА "
Вот вы дотошные какие ))
Таким образом, просто имелось ввиду pips, а слово "мини" было добавлено для того, чтобы не было двоякого понимания.
А откуда ж у вас такая уверенность, что обязательно снесет. Тут речь идет только о вероятностях. Может снесет, а может и не снесет, а вернется и пойдет к тэйку. Поэтому и говорю, что максимум (акцент на этом слове), что можно сделать это слегка поджать, чтобы не получить обратный результат, не слегка увеличив, а слегка уменьшив матожидание.
С тэйком тоже самое. А "грустить" - это чистая психология, ее нужно вообще исключить. Только холодная голова и расчет, и все. И если у вас с психологией проблемы, то лучше оставить все как есть, на первоначальных местах, чтобы потом "не грустить".
Так "уверенность" не у меня, а у вас. А я верю в расчет своей ТС и не вмешиваюсь в алгоритм.
Вы же стопы ставите не от "традиций", а что бы уменьшить потери в случае ошибочного прогноза.
Если цена не дойдет до аередвинутого стопа и полетит в прибыль, то какая разница - двигали вы стоп или нет? Если цена снесла передвинутый стоп и не дойдя до уровня первоначального стопа развернулась и полетела в плюс - то стоп сдвинут зря. Если цена снесла первоначальный стоп - так это правила ТС.
Если перенос уровней (стоп, Профит) не является частью ТС, то и не стоит их трогать. Если возникает желание это сделать - тогда стоит перессмотреть ТС.
Прогнозирование цены - это прямая теория "Шреденбергера" - пока цена не снесет какой-нибудь уровень, мы не узнаем - поавильно спрогнозировали изменение цены или нет.
Таким образом, просто имелось ввиду pips, а слово "мини" было добавлено для того, чтобы не было двоякого понимания.
Приведенные Вами рассуждения доказывают лишь, что у всякого ложного мнения могут быть временные сторонники
По этой причине возникают разные секты и течения. В одно из них Вы и попали.
Более того, Вы пошли дальше и добавили приставку мини, которая якобы делает вопрос понятнее, а на самом деле еще более Вас запутывает.
Вы наверное слышали поговорку о запрете лезть в чужой монастырь со своим уставом.
Этот сайт - официальный сайт разработчиков терминала Metatreder и языка MQL.
И здесь принят термин пункт. Это минимальная единица изменения цены валютной пары.
Если Вы хотите общаться на этом сайте - используйте принятый здесь термин.
Если Вы хотите общаться на этом сайте - используйте принятый здесь термин.
А вы тут правила устанавливаете?
PS. Ничего, что до сих пор существуют четырехзначные котировки? И как отличать пункт 0.0001 от 0.00001?