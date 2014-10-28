Категории торговых роботов - страница 2

Новый комментарий
 
elugovoy:

Приветствую всех.

Предлагаю высказать свое мнение по поводу категорий торговых роботов по способу реализации.

Я для себя выделил 3 категории:

- Основанные на показаниях индикаторов (пересечение, абсолютные/относительные показания) 

- Breakout (пробой), в течение некоторого времени проводится анализ на предмет линий поддержки и сопротивления, затем торговля

- Grid (сетка), выставление ордеров по определенным правилам на фиксированном расстоянии друг от друга.

- Высокочастотные скальперы.

Какие еще можете предложить?


классифицировать сливаторы можно по разному

например вот одна из них


Как пользоваться:

Лавина: B1х+D11x
Мартингейл в канале: A+D11x
Мартингейл c маржинколом: A+D11x+E2x
Толпа индюков, но с маржинколом: B1x+D11x (или D21x).

Или наоборот
Если есть D, то это элемент лавины, мартина
Если есть ветка E, то стандартный
 
sergeev:

универсальный движок любого робота - это MQL

Мысли читаете. Прям так и крутилось в голове.
 
эээх вот не доходят руки...  и вряд ли скоро дойдут
 
papaklass:

Если есть желание в построении роботов то, на мои взгляд, лучше сделать универсальный движок любого робота.

Ведь большая часть роботов выполняет однотипные задачи: открытие/закрытие позиции, наращивание/сокращение позиции, выставление стоп-лоссов/тейк-профитов. Создайте движок по торговым операциям с анализом результатов этих операций. Пользы будет в разы больше, чем шаблоны отдельных категорий роботов.

Можете выложить свою видение здесь и все заинтересованные примут участие в разработке.

Задачи хоть и однотипные, но механизмы разные. К примеру, для сеточных стратегий используется один "механизм", для высокочастотной торговли - другой, для пробоя - совершенно третий.

Разумеется можно свести все варианты к "универсальному" с использованием специально подготовленных индикаторов, но это равносильно внедрению шаблонов в торговый робот.

Теперь касательно "сливаторов". Я не ошибусь если скажу что более 90% роботов, написанных "вручную" тоже относятся к этой категории. 

У меня, как у каждого разработчика, есть достаточное количество наработок. Всякий раз при написании нового робота проще взять что-то готовое, вычистить и прикрутить алгоритм заказчика.

Так вот, хотя бы для упрощения подобных манипуляций и облегчения будней программиста MQL давно хочется реализовать эту идею.

Затем можно выпустить и в массы. Клиент описывает стратегию онлайн, строится торговый робот, так же онлайн может прогнать бэктесты и скорректировать. Затем над такой "болванкой" может поработать и программист для шлифовки.

Тут речь не о гениальности каких-либо идей, а о повседневной рутине. Вот и все. 

 
elugovoy:



 А в космос лететь не хотите ?
 
Petros:
 А в космос лететь не хотите ?

0 конструктива 

 
papaklass:

Под движком я понимаю торговые операции. Их, операций, конечное число, поэтому можно рассмотреть все варианты. Любая торговая операция имеет три фазы:

- формирование торгового приказа/приказов;

- отправка сформированного приказа/приказов;

- контроль исполнения торгового приказа/приказов.

Без этого не обходится ни один робот. На первый взгляд, кажется что ничего сложного в этих трех фазах нет, но .... При разработки и тестировании боевого робота начинаешь сталкиваться с различными нюансами, касающимися исключительно торговых операций. Например:

- отправка торговых приказов при помощи функции OrderSend() или OrderSendAcync(). И у этих операций разная специфика;

- при установки стоп-приказов пользоваться отступом от открытия позиции (int) или передать готовый уровень (double);

- модифицировать позицию можно рыночным ордером, а можно отложником. Учитывая что отложники бывают лимитные и стоповые;

- и т.д.

Я привел только малую толику возможных вариантов торговых операций. А если робот мультивалютный, а если включить в движок анализ ошибок при выполнении торговых операций, а если включить и действия робота при получении этих ошибок, то .... получается не такая уж и тривиальная эта задача - разработка движка торгового робота. Заметьте, я говорил ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о торговых операциях, о сигналах, о индикаторах ни слова.

Лично я до сих пор так и не собрался сделать такой движок. Как "лох педальный" каждый раз пишу все заново. :)

Задачка именно академическая, в помощь программисту. Спасибо за понимание.
 
elugovoy:

Затем можно выпустить и в массы. Клиент описывает стратегию онлайн, строится торговый робот, так же онлайн может прогнать бэктесты и скорректировать. Затем над такой "болванкой" может поработать и программист для шлифовки.

Тут речь не о гениальности каких-либо идей, а о повседневной рутине. Вот и все. 

хуже нет чем за кем-то переделывать, а тут вообще за "чем-то" )
 
papaklass:

Лично я до сих пор так и не собрался сделать такой движок. Как "лох педальный" каждый раз пишу все заново. :)

для МТ4 делал шаблон подходящий для 95% заказываемых роботов )

ЗЫ: кстати ни кто не знает как сейчас в новом билде делать генерацию по шаблону? так и не разобрался, но не особо и старался.

 
sanyooooook:
хуже нет чем за кем-то переделывать, а тут вообще за "чем-то" )
Нет, ну индусский метод разработки приложений в счет не берем. ))
12
Новый комментарий