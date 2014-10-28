Категории торговых роботов - страница 2
Приветствую всех.
Предлагаю высказать свое мнение по поводу категорий торговых роботов по способу реализации.
Я для себя выделил 3 категории:
- Основанные на показаниях индикаторов (пересечение, абсолютные/относительные показания)
- Breakout (пробой), в течение некоторого времени проводится анализ на предмет линий поддержки и сопротивления, затем торговля
- Grid (сетка), выставление ордеров по определенным правилам на фиксированном расстоянии друг от друга.
- Высокочастотные скальперы.
Какие еще можете предложить?
классифицировать сливаторы можно по разному
например вот одна из них
Как пользоваться:Лавина: B1х+D11x
Мартингейл в канале: A+D11x
Мартингейл c маржинколом: A+D11x+E2x
Толпа индюков, но с маржинколом: B1x+D11x (или D21x).
Или наоборот
Если есть D, то это элемент лавины, мартина
Если есть ветка E, то стандартный
универсальный движок любого робота - это MQL
Если есть желание в построении роботов то, на мои взгляд, лучше сделать универсальный движок любого робота.
Ведь большая часть роботов выполняет однотипные задачи: открытие/закрытие позиции, наращивание/сокращение позиции, выставление стоп-лоссов/тейк-профитов. Создайте движок по торговым операциям с анализом результатов этих операций. Пользы будет в разы больше, чем шаблоны отдельных категорий роботов.
Можете выложить свою видение здесь и все заинтересованные примут участие в разработке.
Задачи хоть и однотипные, но механизмы разные. К примеру, для сеточных стратегий используется один "механизм", для высокочастотной торговли - другой, для пробоя - совершенно третий.
Разумеется можно свести все варианты к "универсальному" с использованием специально подготовленных индикаторов, но это равносильно внедрению шаблонов в торговый робот.
Теперь касательно "сливаторов". Я не ошибусь если скажу что более 90% роботов, написанных "вручную" тоже относятся к этой категории.
У меня, как у каждого разработчика, есть достаточное количество наработок. Всякий раз при написании нового робота проще взять что-то готовое, вычистить и прикрутить алгоритм заказчика.
Так вот, хотя бы для упрощения подобных манипуляций и облегчения будней программиста MQL давно хочется реализовать эту идею.
Затем можно выпустить и в массы. Клиент описывает стратегию онлайн, строится торговый робот, так же онлайн может прогнать бэктесты и скорректировать. Затем над такой "болванкой" может поработать и программист для шлифовки.
Тут речь не о гениальности каких-либо идей, а о повседневной рутине. Вот и все.
А в космос лететь не хотите ?
0 конструктива
Под движком я понимаю торговые операции. Их, операций, конечное число, поэтому можно рассмотреть все варианты. Любая торговая операция имеет три фазы:
- формирование торгового приказа/приказов;
- отправка сформированного приказа/приказов;
- контроль исполнения торгового приказа/приказов.
Без этого не обходится ни один робот. На первый взгляд, кажется что ничего сложного в этих трех фазах нет, но .... При разработки и тестировании боевого робота начинаешь сталкиваться с различными нюансами, касающимися исключительно торговых операций. Например:
- отправка торговых приказов при помощи функции OrderSend() или OrderSendAcync(). И у этих операций разная специфика;
- при установки стоп-приказов пользоваться отступом от открытия позиции (int) или передать готовый уровень (double);
- модифицировать позицию можно рыночным ордером, а можно отложником. Учитывая что отложники бывают лимитные и стоповые;
- и т.д.
Я привел только малую толику возможных вариантов торговых операций. А если робот мультивалютный, а если включить в движок анализ ошибок при выполнении торговых операций, а если включить и действия робота при получении этих ошибок, то .... получается не такая уж и тривиальная эта задача - разработка движка торгового робота. Заметьте, я говорил ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о торговых операциях, о сигналах, о индикаторах ни слова.
Лично я до сих пор так и не собрался сделать такой движок. Как "лох педальный" каждый раз пишу все заново. :)
Лично я до сих пор так и не собрался сделать такой движок. Как "лох педальный" каждый раз пишу все заново. :)
для МТ4 делал шаблон подходящий для 95% заказываемых роботов )
ЗЫ: кстати ни кто не знает как сейчас в новом билде делать генерацию по шаблону? так и не разобрался, но не особо и старался.
хуже нет чем за кем-то переделывать, а тут вообще за "чем-то" )